Große Wellen schlug die NÖN-Meldung über den Abschied von Pfarrmoderator Thomas Kuziora mit 1. September: Von „erfrischend lebendigen Familienmessen“ schrieb etwa eine Leserin, eine zweite von einem „Pfarrer der Herzen“, siehe unten. Mittlerweile steht fest, wer für Kuziora übernehmen wird: Janusz Wrobel wird Moderator der Pfarren Zwettl, Großglobnitz und Friedersbach.

Wrobel wurde 1965 in Zakliczyn (Kleinpolen) geboren und wurde 1991 zum Priester des Franziskanerordens geweiht. Zwischen 1991 und 2005 wirkte er in der Provinz Krakau in verschiedenen Funktionen des Franziskanerordens, ehe er 2005 Wallfahrtsseelsorger in Gößweinstein und später in Amberg (Bayern) wurde. Auch hier war er als Rektor in der dortigen Franziskanergemeinschaft tätig. Als engagierter Seelsorger und Missionar hat er vor allem in Bayern viele Initiativen, wie zum Beispiel eine Motorrad-Wallfahrt oder die Gründung eines franziskanischen Hilfswerks, vorangetrieben.

Nach einer Auszeit infolge einer Operation wirkte Wrobel seit September 2020 als Kaplan in der Pfarre Gmünd-Neustadt. Zuletzt leitete er seit Mai die Pfarren Kirchberg, Süßenbach und Weißenalbern nach dem Tod von Pfarrer Hermann Katzenschlager.

Eiginger wird Kaplan, Fontanari unterstützt

„Wechsel, Nachbesetzungen und Umbesetzungen in den Pfarren unterliegen strukturellen Überlegungen und strategischen Planungen, die die gesamte Diözese im Blick haben“, sagt Katharina Brandner, Sprecherin der Diözese St. Pölten, zum geplanten Wechsel.

Seit Februar hat die Pfarre Zwettl nach dem Abschied von Paul Denisiewicz keinen Kaplan. Thomas Bucher soll laut Kuziora noch bis Mitte Juni aushelfen. „Ab September wird Simon Eiginger, derzeit Kaplan in Scheibbs, Kaplan der drei Pfarren Zwettl, Großglobnitz und Friedersbach; zudem wird Oliver Fontanari Teil des pastoralen Teams der Pfarren“, sagt Brandner. Außerdem werden die Pfarren Schloß Rosenau, Jahrings und Marbach am Walde ab Herbst von Provisor Florian Giacomelli geleitet.

Nach dem Wechsel von Janusz Wrobel nach Zwettl werden die Pfarren Kirchberg, Süßenbach und Weißenalbern zusätzlich zu Hoheneich und Waldenstein von Moderator Andrzej Sliwa geleitet, es hilft Pfarrvikar Herbert Weissensteiner.