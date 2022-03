Nationalsozialismus: Ein erstes Aufkeimen

Werbung

Die Geschichte Zwettls und seiner Verbindung mit den Nationalsozialisten ist eine komplizierte. Der Anschluss an Deutschland 1938 war sicherlich das prägende Ereignis für dieses dunkle Kapitel. Das antisemitische und radikale Gedankengut war allerdings schon lange vorher ins Waldviertel eingekehrt. 1933 war sogar kurzzeitig ein Nationalsozialist Bürgermeister.

Die Judenfeindlichkeit geht dabei noch weiter zurück. Schon bei der Versammlung des Landwirtschaftlichen Bezirksvereins Zwettl 1919 beispielsweise appellierten Obmann Josef Koppensteiner und Stift Zwettls Wirtschaftsdirektor Pater Werner Deibl gegen den Schleichhandel der Bauern, da von diesem „das Judentum den größten Nutzen zieht“.

Der Antisemitismus nahm in den kommenden Jahren weiter zu. Sowohl die NSDAP als auch die Großdeutsche Volkspartei gewannen an Anhängern, und Proteste gegen „rassefremde Elemente“ bei Feiern oder auf Märkten nahmen zu.

Bei der Zwettler Gemeinderatswahl 1929 erreichten die Nationalsozialisten 111 Stimmen und ein Mandat. Am 15. November 1931 hielt die NSDAP in Zwettl ihren ersten Kreistag ab. Um die 450 „Braunhemden“ aus dem ganzen Waldviertel machten die restliche Bevölkerung auf eine drohende Gefahr aufmerksam. Auch die ersten SS-Männer und Burschen aus der Hitlerjugend waren bei dem Treffen von rund 1.200 Personen dabei.

Zwettl war schon früh eine Nazi-Hochburg

Bei den Landtagswahlen am 24.April 1932 in Niederösterreich wurden die Christlichsozialen mit 46 Prozent stimmenstärkste Partei, gefolgt von den Sozialdemokraten mit knapp 35 Prozent und der NSDAP mit 14 Prozent. „In Zwettl sah das Ergebnis dieser Wahl deutlich anders aus“, schildert der Zwettler Historiker Friedel Moll. Mit 505 Stimmen oder 29 Prozent wurden die Nationalsozialisten die zweitstärkste Partei hinter den Christlichsozialen mit 35 Prozent.

Für Jubel sorgte bei der Zwettler NSDAP auch die Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 5. Februar 1933. Vom Syrnauer Platz aus bewegte sich ein Fackelzug mit mehr als 500 Menschen durch die Stadt. Mit dabei alle Anhänger, angeführt von einer Musikkapelle über Hitlerjugend bis hin zu SA, SS und der NS-Frauenschaft sowie zahlreichen nicht uniformierten Parteigenossen und Sympathisanten. Als Festredner fungierte Fachlehrer Viktor Lagler, der später auch Vizebürgermeister wurde.

Es dauerte nicht mehr lange, und die NSDAP war endgültig an der Spitze in Zwettl angekommen. Nachdem sich der Gemeinderat auf Antrag der Sozialdemokraten auflöste, kam es am 12. März 1933 zu Neuwahlen. Die NSDAP wurde mit 766 Stimmen stärkste Partei und der nationalsozialistische Rechtsanwalt Franz Beydi (Sohn des gleichnamigen Bürgermeisters von 1907 bis 1923) Bürgermeister. „Zwettl hatte damit den ersten nationalsozialistischen Bürgermeister im Waldviertel“, erklärt Moll.

Lange währte die Freude nicht. Schon am 19. Juni gleichen Jahres wurde die NSDAP von der Regierung Dollfuß verboten – angetrieben von zahlreichen Terrorakten der Nationalsozialisten in Österreich und den Bestrebungen hin zu einem totalitären Ständestaat. Alle NSDAP-Mitglieder verloren ihre Mandate. Einige von ihnen wanderten nach Deutschland aus. Auf Beydi folgte der Sozialdemokrat Josef Pexider, und Zwettl nahm vorerst wieder eine konservativere Position ein.

