Nicht schnell genug geht es den Zwettler Grünen, die Bewirtschaftung der Grünflächen durch die Stadtgemeinde noch umweltfreundlicher zu gestalten.

Nach einem Antrag im zuständigen Ausschuss, der scheinbar keine Mehrheit fand, brachte Silvia Moser einen Dringlichkeitsantrag bei der Gemeinderatssitzung am 27. Juni ein: Zwettl soll sich als Natur im Garten-Gemeinde bewerben, denn Gemeinden wie Gmünd, Echsenbach oder Tulln seien das auch seit Jahren.

Zu weit geht das derzeit Bürgermeister Franz Mold (ÖVP), kämpft die Stadtgemeinde jetzt noch mit der Umsetzung der freiwilligen Verpflichtung, Glyphosat-freie Gemeinde zu sein. „Wenn wir das tun, dann gelten auf allen öffentlichen Gemeindeflächen, also auch auf unseren Friedhöfen noch strengere Regeln“, meinte Bürgermeister Franz Mold, denn die Mitgliedschaft als Natur im Garten-Gemeinde verpflichte, zur Gänze auf chemisch-synthetische Pflanzenschutz- und Düngemittel sowie auf Blumenerden mit Torf zu verzichten.

Markus Füxl Friedhofs-Stadtrat Ewald Edelmaier (FPÖ) betonte in der Gemeinderatssitzung, dass es viele Beschwerden wegen der Grünraumpflege auf den Friedhöfen gäbe.

Mold habe mit den Bauhofmitarbeitern gesprochen: „Ich meine, wir sollten vorher den Beschluss als Glyphosat-freie Gemeinde umsetzen, bevor wir uns die nächste Hürde auferlegen.“

„Es ist traurig, dass wir beim Glyphosat-Beschluss aus 2015 noch immer nicht erfolgreich sind. Wir müssen aber weitergehen“, betont Moser und meinte auch, dass die Bevölkerung bei der Friedhofspflege zum einen mehr Augen zudrücken könne und zum anderen, dass die Bürger auch selbst Unkraut auf den Wegen ausreißen und den Friedhof selbst mitpflegen sollen.

Zumindest heuer keine Natur im Garten-Stadt

„Das ist nicht so einfach. Es gibt jetzt schon zahlreiche Beschwerden“, mischte sich Friedhofs-Stadtrat Ewald Edelmaier (FPÖ) in die Diskussion ein. Dass diese Beschwerden laut Moser nicht so schlimm sind, sah Edelmaier komplett anders: „Wir können aber gerne alle Beschwerdeanrufe auf dein Telefon umleiten“, strich Edelmaier zahlreiche eingegangene Beschwerden der Bürger heraus. Er sprach sich gegen den Beschluss aus, alleine schon wegen den Begräbnissen. „Die Mittel, die es gibt, helfen alle nicht viel“, so Edelmaier.

„Und wie lange wollen wir noch nicht Natur im Garten-Gemeinde werden?“, fragte Moser. „Zumindest heuer einmal nicht“, sagte Stadtchef Mold. Für die Dringlichkeit des Antrags sprachen sich nur die fünf Grün-Mandatare aus, der restliche Gemeinderat war dagegen.