Netz NÖ Leitungsbau: Mehr Strom für Betriebe im Gewerbegebiet

Mehr Betriebe im Gewerbegebiet verlangen mehr Strom, etwa benötigen Elektro-Ladestationen beim ÖAMTC, Photovoltaikanlagen auf Dächern und neu entstehende Betriebe die Erweiterung und Verstärkung des Stromnetzes.

Netz NÖ plant daher die Adaptierung des Stromnetzes im Gewerbegebiet, betroffen sind vor allem die Franz-Eigl-Straße, die Kremser Straße und die Andre-Freyskorn-Straße. Die Baumaßnahmen sollen am 7. Juni beginnen und werden bis in den September hinein dauern.

Glasfasernetz wird gleichzeitig ausgebaut

Gottfried Schodl: „Kurzfristige Verkehrsbelastungen. Foto: privat

„Durch die Baumaßnahmen kann es kurzfristig zu Einschränkungen im öffentlichen Straßenverkehr kommen, die Arbeiten in der Kremser Straße dürften in sechs Wochen abgeschlossen sein“, so Gottfried Schodl, Leiter des Service-Centers in Zwettl.

Es werden vier Transformatorstationen errichtet sowie die dafür erforderlichen 20.000 Volt-Kabelleitungen verlegt. Mitverlegt werden auch Kabelleitungen für die öffentliche Straßenbeleuchtung, das Niederspannungsnetz, und das Glasfasernetz von Kabelplus wird mit ausgebaut.

Betroffene Gewerbebetriebe werden von der Netz NÖ rechtzeitig kontaktiert.

