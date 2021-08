Klimaveränderung, Trockenperioden und Borkenkäfergefahren setzen den Wäldern gehörig zu. Daher möchten die Grundeigentümer in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Zwettl, der Jägerschaft und verschiedenen Organisationen der Gesellschaft Informationen und Tipps für die Entwicklungen in den Wäldern und das Verhalten in der Natur anbieten. Das Motto lautet: „Was braucht der Wald“?

Als aktuelle Gefahr streicht Herbert Grulich, der hinter der Infokampagne steht, etwa die sogenannten Neophyten hervor. Dazu zählt das „Drüsige Springkraut“ (Impatiens glandulifera) oder das „Indisches Springkraut“ – beides sind eingewanderte Pflanzen. Das gebietsfremde Springkraut tritt häufig als bachbegleitende, violett blühende Pflanze auf und kann wegen der Konkurrenz und Verdrängung eine starke Bedrohung heimischer Pflanzen darstellen. Falls es in Wäldern stark auftritt, kann es auch eine spätere Naturverjüngung stark behindern. „Eine Pflanze kann bis zu 4.000 Samen produzieren und sollte daher vor der Blüte aus dem Wald entfernt werden“, rät Grulich. Die Blüte beginnt derzeit, daher ist ein rasches Eingreifen durch die Waldbesitzer gefragt.

„Gerade in Zeiten wie diesen sollten wir alle – Grundeigentümer, Spaziergänger, Hundebesitzer, sämtliche Freizeitnutzer und Jäger – unsere Aufmerksamkeit dem Wald und der Natur widmen“, appelliert Grulich. Weitere Informationen sind bei der Stadtgemeinde Zwettl – Arbeitskreis Umwelt und Energie – sowie bei den Forstberatern erhältlich.