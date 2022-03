Neuer Glanz für das Sport Kastner Geschäft

Seit gut drei Wochen wird im Sportgeschäft Kastner in der Zwettler Innenstadt umgebaut. Angefangen im Obergeschoß, ist nun seit Kurzem auch das Erdgeschoß eine Baustelle. Der Verkauf läuft im eingeschränkten Betrieb weiter, jedoch nur „vor der Haustür“.

Der groß angelegte Umbau würde das gesamte Geschäft mit der neuesten Einrichtung und Technik modernisieren. „Die alte Einrichtung war schon 28 Jahre alt. Es ist Zeit, das Geschäft auf neuen Glanz zu bringen“, betont Sportabteilungsleiter Paul Robl.

Nichts mehr da, wo es vorher war

Angeschafft werden ein neues Regalsystem sowie eine komplett neue Belüftungsanlage, ein modernes Beleuchtungssystem wird für deutlich hellere Räumlichkeiten sorgen. „Das gesamte Geschäft wird umstrukturiert. Nichts bleibt da, wo es vorher war“, erzählt Robl. So soll auch der Kassenbereich nun direkt vor den Eingang wandern.

Auch das Sortiment wird angepasst und erweitert. Bisher war das Geschäft nur auf das Radfahren spezialisiert. Ein Schwerpunkt soll mit der Neueröffnung auch auf dem Laufsport liegen. Anklingen lässt Robl auch eine mögliche Erweiterung zu den Themen Wandern und Klettern. Das sei aber noch Zukunftsmusik.

Beim Ausbau wurde im Obergeschoß begonnen, weshalb der Verkaufsbetrieb im Erdgeschoß noch eine Zeit lang fortgeführt werden konnte. „Mittlerweile sind wir aber unten angekommen“, berichtet Robl. Kunden dürfen trotzdem weiterhin ins Geschäft, auch wenn die Baustelle den Verkauf doch stark einschränkt.

Die Kassa bleibt geöffnet, und ein paar improvisierte Kleiderregale aus Europaletten und Holzlatten erinnern noch an ein Sportgeschäft. Auch der Servicebereich ist in Betrieb, er ist besonders wichtig zum Start der Radsaison und für die letzten Nachzügler beim Skifahren.

In neuem Glanz wiedereröffnen will Sport Kastner dann am 1. April. Das hänge aber noch davon ab, ob wirklich alle notwendigen Materialien rechtzeitig geliefert werden. So wisse man auch noch nicht, ob das neue Regalsystem pünktlich ankommt. Auch auf die neue Frühjahrsware müsse man noch warten. „Mit leeren Regalen werden wir sicher nicht aufsperren“, sagt Robl. Eine Verzögerung der Wiedereröffnung sei deshalb nicht auszuschließen.

Die Kosten für den Umbau werden sich letzten Endes auf 200.000 bis 300.000 Euro belaufen. Überlegungen hätte es gegeben, den Standort weg vom Stadtzentrum zu verlegen. „Wir haben uns aber dann doch dafür entschieden, am Standort festzuhalten, zur Belebung der Innenstadt“, betont Robl.

Das große Ziel nach der Wiedereröffnung in neuem Gewand: Verstärkt mit den Sportvereinen der Region kooperieren und ein zentraler Verknüpfungspunkt zwischen diesen werden.

