Fit fürs Leben will die Fachschule für wirtschaftliche Berufe der Franziskanerinnen ihre Schüler machen. Jetzt wurde ein neues Schul-Konzept erarbeitet und der Öffentlichkeit präsentiert.

Einerseits suchen die Betriebe in der Region händeringend qualifiziertes Personal, andererseits gibt es immer wieder junge Menschen, die noch nicht reif genug für eine Höhere Schule mit Maturaabschluss bzw. einen Beruf sind. Deshalb wird es künftig in der dreijährigen Fachschule ein flexibleres Ausbildungsangebot mit vielfältiger Praxiserfahrung in Betrieben geben.

Neben der Schnupperwoche, dem freiwilligen und dem Pflichtpraktikum sowie den Service-Einsätzen im Rahmen des Unterrichts, die es bereits jetzt gibt, soll die Praxisausbildung weiter intensiviert werden. So werden ab dem Schuljahr 2020/21 die Schüler der zweiten sowie der dritten Klasse einen Tag pro Woche in einem Betrieb schnuppern, Partner-Betriebe sind schon gefunden, weitere Kooperationspartner sind willkommen.

„Das ergibt ein gutes Paket!“

„Dadurch haben die Schüler die Chance, einen Betrieb kennenzulernen, und auch umgekehrt, andererseits können sie praktische Erfahrungen sammeln und damit auch Selbstvertrauen gewinnen“, erklärte Direktor Gerhard Schenk bei der Präsentation des neuen Konzeptes am Mittwoch, 12. Dezember. „Das ergibt ein gutes Paket!“

Das neue Konzept setzt aber auch auf Flexibilität, d. h. es ist künftig egal, nach welcher Klasse der Schüler abgeht, er hat immer einen Schulabschluss. Das bringt auch verbesserte Voraussetzungen für den Schuleinstieg und ermöglicht etwa Umsteigern von einer Berufsbildenden Höheren Schule oder Poly-Schülern einen Quereinstieg in die zweite Klasse.

Voraussetzung dafür, dass das neue Konzept auch entsprechend angenommen wird, ist die Verbesserung der Busverbindungen von Gmünd, Waidhofen und Weitra nach Zwettl. „Das tut uns in Zwettl weh, dass wir verkehrsmäßig nicht so gut angebunden sind“, so Schenk.

„Alles, was uns Fachkräfte bringt, ist eine tolle Sache!“Bildungsgemeinderätin Anne Blauensteiner

Das neue Ausbildungskonzept der Fachschule findet auch in der Wirtschaft Zustimmung. „Alles, was uns Fachkräfte bringt, ist eine tolle Sache“, betonte etwa Bildungsgemeinderätin Anne Blauensteiner, die in dieser Funktion und als Vorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ eine Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Schule ist. Bürgermeister Franz Mold wieder freute sich, dass Jugendliche künftig beim Aus- oder Umsteigen immer einen Schulabschluss haben, und er begrüßt auch die erweiterte Praxis:

„So hat ein junger Mensch laufend Einblick in einen Betrieb und nicht nur geblockt, das ist sicherlich eine Bereicherung“, so Mold. „Mit ein Grund für Abwanderung ist die Arbeitsplatzsuche“, meinte Bezirkshauptmann Michael Widermann, deshalb ist das für ihn ein „ganz großartiges Projekt“, um die Spirale wieder umzudrehen. Auch für Bildungsmanager Alfred Grünstäudl ist die „Fachschule neu“ ein „ganz guter Weg“ in die Zukunft.

Begrüßt wurden die Neuerungen auch von Unternehmensvertretern, die bereits ihre Kooperation zugesagt haben.