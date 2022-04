Neues Pflaster im Zentrum: Letzte Arbeiten starten

Werbung

Der letzte Teil der Bauarbeiten in der Innenstadt wird demnächst mit den neuen Pflaster- und Asphaltflächen in der Oberen Landstraße beginnen. Der Grundsatzbeschluss zur Sanierung des Kanal- und Wasserleitungsnetzes in der Landstraße 31-53 wurde in der Gemeinderatssitzung am 23. März 2021 einstimmig beschlossen.

Danach wurden in der Landstraße – linksseitig bergauf – im September 2021 Fernwärmeleitungen und Glasfaserleerverrohrungen verlegt. Das gesamte öffentliche Wasserleitungsnetz und teilweise die Kanalhausanschlüsse konnten ebenfalls erneuert werden.

Die Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten des Baustellenbereiches werden voraussichtlich in der Zeit von 25. April bis zum 24. Juni andauern.

Sieben Bäume werden nachgepflanzt

Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass der Zugang zu den Geschäften jederzeit möglich ist.

„Wir sind bestrebt, die Arbeiten so rasch wie möglich durchzuführen, um die Belastung für Anrainer und lokale Geschäftsbetreibende so gering wie möglich zu halten“, betont Bürgermeister Franz Mold und ergänzt, dass die Arbeiten bis zum Bezirksfest „100 Jahre Niederösterreich“ am 25. und 26. Juni spätestens am Vortag, dem 24. Juni, abgeschlossen sein sollten. Konkret wird der Unterbau für Gehsteig und Parkplätze hergestellt und neu gepflastert. Das Pflaster mit etwas größeren Pflastersteinen wird schuppenförmig und ohne integriertes Muster ausgelegt.

Besonderes Augenmerk legt man auf die Nachpflanzung der Bäume entlang der Landstraße. „Es werden der neuen Parkplatzmarkierung entsprechend, sieben neue Bäume gepflanzt. Ein Gitterraster und ein Baumschutzgitter sollen ein gefahrloses Parken ermöglichen“, betont der Bürgermeister.

Eventuelle Schwierigkeiten bei der Bewässerung des Wurzelkörpers und einer Beeinträchtigung durch Salzstreuung im Winter wolle man sich noch überlegen, ergänzt Hannes Meisner vom Zwettler Bauamt.

Die Bauarbeiten wurden an die Firma Swietelsky vergeben und kosten der Gemeinde rund 100.000 Euro.

