Was macht ein Vokalensemble, wenn es Coronabedingt nicht gemeinsam proben und schon gar nicht öffentlich auftreten kann? „Kreativen Unsinn natürlich!“, bekennen die sechs humorvollen Herrn der Comedian Vocalists freimütig. So gibt es nach dem „Huhn, das gegen Corona immun“ zu Ostern nun für die Weihnachtszeit ein neues Video.

Das Jahr 2020 war für Stefan und Christian Löschenbrand, Tenor, Harald Adolf, Tenorbuffo, Gerald Höbart, Bariton, Ralf Wittig, Bass und Alexander Greimel, Klavier ein sehr schwieriges. Ende Februar gab es ein tolles Konzert in Bad Traunstein. „Das war das erste und zugleich letzte in diesem Jahr“, stellt Stefan Löschenbrand fest. Alle anderen Veranstaltungen mussten abgesagt oder auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Darunter drei Konzerte in Zwettl und München mit den Anonymen Nostalgikern, einem befreundeten Vokalensemble aus Bayern, von denen das erste bereits ausverkauft war. Die einzigen weiteren Auftritte fanden Ende August und Anfang September bei privaten Geburtstagsfeiern im Freien statt.

Proben konnten die Comedian Vocalists bis Mitte März und von Mitte Mai bis Ende September. Sie haben allerdings bald bemerkt, dass ihnen in den höheren Lagen das regelmäßige Training fehlt. „Dazu kommt, dass wir nach über 20 Jahren des Bestehens schnell Entzugserscheinungen bekommen, wenn wir uns längere Zeit nicht live in unserem Wohnzimmer und Probenlokal, dem Kremser Salzstadl treffen“, schmunzelt Löschenbrand. „Unser Geheimtipp: Surschnitzel — das schmeckt sonst nirgends so gut wie bei Margit, Lukas und Johanna.“

Beiträge einzeln von zuhause aufgenommen

Im Lockdown online zu proben war aufgrund der Verzögerung in der Übertragung praktisch unmöglich. Wenn es die sechs Freunde gar nicht mehr ohne gemeinsames Singen aushielten, starteten sie ein Videoprojekt. Jeder für sich nahm per Smartphone und Kamera seinen Beitrag auf, Stefan Löschenbrand schuf den Schnitt und Christian Löschenbrand steuerte Texte bei. „Damit man dem kleinen Mann a Weihnachtsfreude machen kann“, entstand die „Weihnachts(tor)tour“. Frei nach Hermann Leopoldis urösterreichischem 30er-Jahre-Hit über das Ringelspiel heißt es da: „Schön is so a Weihnachtstour, sie kost´ den letzten Euro nur.“ Zu genießen auf Youtube.

Die „vier altgedienten Sängerknaben“ mit „Sir“ Ralf Wittig und ihrem harmonisch agierenden Pianisten Alexander Greiml sehen in den Videoprojekten eine nette Abwechslung, wollen sich aber für die nächste Zeit etwas Neues einfallen lassen. Sie hoffen, dass mit 2021 wieder Normalität in den Kulturbetrieb zurückkehrt. Momentan klären sie, ob im Jänner ein Live-Auftritt bei einem Online-Event möglich ist. Geplant wären weiters ein Neustart am 17. April in Albrechtsberg und ein Konzert anlässlich 700 Jahre Weitra Bräu am 7. Mai dieses Jahres.

Als ganz speziell sehen sie die Produktion einer Vinyl-Platte. Sie würde einen Bogen spannen von den Schellacks der 30er-Jahre bis hin zu den CDs von heute. Außerdem soll ein professionelles Musikvideo entstehen. 2021 kann kommen, aber bitte ohne Corona!