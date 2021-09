Vor 20 Jahren schlägt am elften September um 8.46 Uhr ein Flugzeug im Nordturm des World Trade Centers in New York ein. 17 Minuten später rast ein weiterer Flieger in den Südturm. Ganz Amerika hält an diesem Tag den Atem an – auch die gebürtige Zwettlerin Gertraud Gill. Sie lebt seit 1990 in den USA (mehr dazu in der Infobox rechts) und betreibt zum Zeitpunkt des Terroranschlags ein Geschäft nur wenige Meter vom World Trade Center entfernt. Der NÖN erzählt sie, wie sie diesen Schicksalstag vor zwei Jahrzehnten erlebt hat, welchen Einfluss der Terroranschlag auf sie hatte und wie Amerika heute damit umgeht.

NÖN: Wie haben Sie den elften September vor 20 Jahren erlebt?

Gertraud Gill: Mein Mann und ich haben damals einen Handyshop nur zwei Blocks vom World Trade Center entfernt betrieben. Mein Mann fuhr damals in die Stadt, ich blieb Zuhause. Ich habe dann den Angriff im Fernsehen gesehen und dachte noch, dass das sehr unrealistisch ist und nur ein Film sein kann. Als mir klar wurde, was passiert ist, habe ich sofort meinen Mann angerufen. Er musste sowieso umkehren, weil die Tunnel nach New York City gesperrt wurden.

Wie haben Sie den Tag verbracht?

Gill: Ich habe die ganze Zeit ferngesehen. Es war ein Wahnsinn, einfach fürchterlich. Wir standen mehrere Tage lang unter Schock. Die meisten unserer Kunden arbeiteten im World Trade Center. Wir waren oft in den Gebäuden, um dort Handys auszuliefern. Es dauerte dann eine Woche, bis wir wieder in die Stadt fahren durften.

Was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie die Bilder der brennenden Türme gesehen haben?

Gill: „Totales Chaos.“ Ich musste außerdem immer an die vielen Leute denken, die dabei gestorben sind. Viele von ihnen waren Kunden, die wir sehr gut gekannt haben. Wir standen alle unter Schock und hatten keine Ahnung, was in der Zukunft passieren wird.

Wie haben Ihre Freunde reagiert?

Gill: Wir haben oft und lange mit Freunden und Familienmitgliedern telefoniert und überlegt, wie wir helfen können. Dort gab es aber ohnehin viele Freiwillige und First Responders (Mediziner, Polizisten und Feuerwehrmänner, die an 9/11 im Einsatz standen, Anm.).

Hatten Sie an diesem Tag Angst?

Gill: Nein, da wir eine Autostunde von New York entfernt leben. Die Terroristen haben die Attacken ja nur in großen Städten ausgeführt.

Wie haben Sie die folgenden Tage und Wochen erlebt?

Gill: Mein Mann ist jeden Tag in die Stadt gefahren. Wir standen auch laufend in Kontakt mit den anderen Geschäftsleuten. Die katholische Kirche war mit Priestern vor Ort, die mit uns auf der Straße gebetet haben. Es dauerte mindestens einen Monat, bis wir wieder zu unserem Shop konnten. Direkt beim Geschäft hatte die Polizei eine Absperrung zum Areal des World Trade Centers errichtet. Damals gab es viele Touristen. Die waren natürlich durstig und wollten sich Kameras, T-Shirts und Baseballkappen, allerlei Souvenirs kaufen. Wir haben dann vor dem Geschäft einen Stand mit solchen Sachen eröffnet. Die Leute haben uns das aus den Händen gerissen, so groß war die Nachfrage.

Gibt es den Handyshop von damals noch?

Gill: Nein, nachdem der Zaun wieder weggeräumt wurde, gab es immer weniger Touristen. Nach einem Jahr konnten wir auf diese Art und Weise nicht mehr genug verdienen. Für den Handyshop gab es keine Arbeiter mehr in den Büros und damit auch zu wenig Nachfrage. Zwei Jahre nach 9/11 mussten wir zusperren, weil die Mieten in die Höhe schnellten. Mein Mann startete dann eine kleine Baufirma, die er bis heute erfolgreich betreibt.

Wissen Sie, was aus Ihrem Shop geworden ist?

Gill: Das Gebäude gibt es noch immer. Mittlerweile ist ein Milkshake-Geschäft daraus geworden (lacht).

Wie geht Amerika mit den Anschlägen heute um?

Gill: Es gibt jedes Jahr Gedenkveranstaltungen, die im Fernsehen übertragen werden. Wir schauen uns das immer an und denken an die Leute, die ihr Leben verloren haben. In fast jeder größeren Stadt gibt es im Zentrum ein Denkmal. Dort gehen die Menschen an diesem Tag hin, um zu beten.

Mit welchen Gedanken blicken Sie heute, zwei Jahrzehnte später, auf diesen Tag zurück?

Gill: Ich denke nicht gerne daran zurück. Es war ein sehr, sehr trauriger Tag...