Das Wohnhaus in der Propsteigasse in Zwettl, das Regina und Michael Wittmann (2. und 3. v. l.) in Auftrag gaben, wurde abermals ausgezeichnet, und zwar mit dem 2. Platz beim NÖ Baupreis. Im Bild Landesinnungsmeister Robert Jägersberger (l.), Architekt Horst Zauner (M.), der das Gebäude plante, Baumeister Rene Zinner von der Georg Fessl GmbH, die das Haus errichtete, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, der den Preis übergab, und Bauherrn-Sohn Johannes Wittmann.

| Landesinnung Bau NÖ/Andreas Buchberger