Zwettler Spitzenkandidaten stellen sich am 14. Jänner dem Publikum. Besucher haben die Möglichkeit, selbst Fragen zu stellen.

Eine Diskussion der Spitzenkandidaten für die Gemeinderatswahl am 26. Jänner soll den Zwettlern helfen, ihre Wahlentscheidung zu finden. Die NÖN lädt daher zu einer Podiumsdiskussion am Dienstag, 14. Jänner, um 18 Uhr in den Sparkassensaal ein.

Es diskutieren: Franz Mold (ÖVP), Franz Groschan (SPÖ), Silvia Moser (Grüne) und Ewald Edelmaier (FPÖ). Moderiert wird die Diskussion vom Zwettler Redaktionsleiter Markus Füxl.

Neben der Präsentation der Vorhaben der einzelnen Fraktionen wird es für Gäste Gelegenheit zum Mitdiskutieren geben. Aufgrund der begrenzten Plätze bitten wir um eine Anmeldung bis Montag, 13. Jänner, unter der Mailadresse redaktion.zwettl@noen.at.