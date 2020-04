„Auf der Flucht“ – so bezeichnen der bekannte Weltumsegler Viktor Pilshofer (71) und seine Begleiterin Annemarie Noll ihre Rückreise aus Mauritius und berichten über die emotionalen Erlebnisse.

Keine Warnung für geplante Reise

Eine zwei Monate im Voraus geplante und bezahlte Reise nach Mauritius brachte meine Partnerin Anni und mich in eine interessante Situation. Am 12. März, drei Stunden vor dem Abflugtermin, wurde uns am Schalter der Air France lapidar mitgeteilt, dass unser Flug nach Paris zum Weiterflug nach Mauritius gestrichen worden sei, wir sollten am nächsten Tag wieder kommen. Wir hatten aber die aktuelle Information, dass es keine Einschränkung oder Reisewarnung für Mauritius gebe. Schließlich konnten wir doch über Amsterdam nach Paris und weiter nach Mauritius fliegen.

Überwachung per Helikopter

Bei der gebuchten Rundreise waren wir ganz allein im klimatisierten Taxi mit einem deutschsprachigen Lenker unterwegs. Als uns der Fahrer erklärte, dass dies seine letzte Fahrt wäre und die Insel ab dem nächsten Tag unter Quarantäne stünde, erlitten wir einen Schock.

Tatsächlich wurden wir am nächsten Tag von der Polizei vom Strand verwiesen, wir durften das Hotel nicht mehr verlassen. Viele Gäste reisten ab. Für uns hieß es aber: Erst am Ende unseres zweiwöchigen Urlaubes können wir mit dem regulären Flug der Air France zurückfliegen. Inzwischen wurden die Straßen um das Hotel per Helikopter überwacht. Spaziergänge waren unmöglich.

Keine Hilfe aus der Heimat

Meine Mails betreffend Rückholung an das Österreichische Reisebüro und die Botschaft kamen mit der Bemerkung zurück, wir müssten uns selbst die Rückreise organisieren. Auch unser deutsches Reisebüros vertröstete uns. Nach der ersten Urlaubswoche hörten wir, dass die Air France den Betrieb eingestellt habe. Auf Mauritius zu bleiben wäre seitens der Hoteldirektion kein Problem gewesen, aber die Freundlichkeit der Einheimischen war plötzlich einer eher aggressiven Haltung den Gästen gegenüber gewichen. Angeblich soll ein Engländer das Virus eingeschleppt und verbreitet haben.

Nur rauskommen

Meine Coolness wich langsam einer größeren Unruhe. Am 23. März kam kurz nach Mitternacht plötzlich ein Anruf. Wir sollten uns sofort auf unsere Abholung vorbereiten. Zusammen mit sechs deutschen Gästen ging es zum Airport. Aber ob uns eines der drei deutschen Flugzeuge, die extra zur Rückholung deutscher Urlauber kamen, auch uns Österreicher mitnehmen könnten, war nicht klar. Hunderte Menschen drängten sich an den zusätzlich geöffneten Check-In-Schaltern.

Die Erleichterung war groß, als wir endlich unser Gepäck am Förderband verschwinden sahen. Der zwölfstündige Flug ging wie in Trance vorüber und wir landeten in Frankfurt. Völlig erschöpft und unterkühlt – von 35 Grad Plus in Mauritius auf minus acht Grad in Frankfurt – warteten wir auf den Zug der ÖBB, der um Mitternacht nach Wien abfahren würde. Wir hatten aber keine Tickets.

Alleine im Geisterzug

Das Gefühl war unbeschreiblich schön, als sich der Zug in Bewegung setzte. Niemand hatte uns rausgeworfen. Es stieg niemand zu, es kam auch kein Kontrollor. Wir waren in einem Geisterzug und sahen keinen Menschen mehr. Am 24. März kamen wir in Wien an. Mit einem Taxi fuhren wir durch das menschenleere Wien. Das Glücksgefühl war riesig, als wir am Parkplatz in Schwechat unser Auto erreicht haben und uns damit auf den Heimweg machten.

Freiwillig in Quarantäne

Eigentlich sind wir illegal nach Österreich eingereist. Von österreichischer Seite haben wir keinerlei Hilfe bekommen. Uns hat Deutschland geholfen, dafür sind wir dankbar. Wir begaben uns freiwillig in eine zweiwöchige Quarantäne und können mittlerweile sagen, dass wir die Reise gesund überstanden haben.

Emotionaler Rückblick

Ich war als Segler weltweit unterwegs, aber meine Einstellung zum Reisen hat sich etwas geändert. Mein Buch „Hart am Wind - Auf dem Kurs des Lebens“, das ich 2008 herausgegeben habe, hätte jetzt um ein sehr spannendes Kapitel mehr.