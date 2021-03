Die Personen, die heuer mit dem Papst-Leo-Preis geehrt werden, stehen fest: Schwester Karina Beneder aus Zwettl, Josef Gruber aus St. Pölten und Josef Mautner aus Salzburg werden am 12. Mai um 19 Uhr bei einem Festakt in Horn durch Diözesanbischof Alois Schwarz geehrt.

Schule in Peru soll heuer fertig werden

Schwester Karina Beneder wurde für ihre geschaffenen Projekte in Peru und Ghana, aber auch wegen ihres unermüdlichen Einsatzes für Gerechtigkeit, Frieden und Umweltschutz ausgezeichnet. Eines ihrer Projekte ist der Bau einer Partnerschule im Norden von Peru. „Seit 2013 bauen wir daran“, berichtet Schwester Karina. Die Schule mit ihren 22 Klassen könnte noch in diesem Sommer fertiggestellt werden. Mit der Aktion „Wir wollen helfen Zwettl“ engagiert sie sich in Zeiten der Coronapandemie dafür, dass die Menschen in Lima Sauerstoff und Essen erhalten. Derzeit sammelt sie zum dritten Mal Medikamentenspenden für die peruanische Hauptstadt (siehe Seite 17). Zudem half sie, in Ghana ein Waisenhaus zu bauen. Daneben engagierte sie sich bei der Übersetzung eines Umweltbuches vom Spanischen ins Deutsche, das es mittlerweile in mehreren Sprachen gibt. Außerdem unterstützt Schwester Karina Studenten in Ghana und Peru, damit diese ihre Ausbildung erhalten können.

Preis auch Motivation

Die Auszeichnung sei natürlich etwas Erfreuliches. „Ich weiß, dass ich dadurch wieder jemandem helfen kann“, sagt Beneder, denn das Preisgeld wird sie für Medikamente und Sauerstoff für Lima aufwenden.

All diese Projekte sind natürlich auch zeitaufwendig, wie Beneder erwähnt: „Da bleibt einem teilweise der Atem weg, weil ja alles nebenbei passiert.“ So müssen etwa auch zahlreiche Briefe von und an die Paten übersetzt werden, und das alles neben dem Unterricht an der Zwettler Schule. Dennoch ist die mittlerweile 55-jährige Franziskanerin weiter motiviert.

Seit 39 Jahren im Orden

Erst 16 Jahre alt war sie, als sie in Amstetten in den Orden eintrat. Seit 1989 ist sie in Zwettl. „Ich wollte etwas tun, damit es in der Kirche lebendiger wird“, meint sie und erwähnt zudem, bei ihren Besuchen in Ghana beziehungsweise Lima stark erlebt zu haben, was es bedeutet, Franziskanerin zu sein.

Die zwei weiteren Preisträger

Zweiter Preisträger ist der Salzburger Josef Mautner, der unter anderem für die Schaffung der Integrationsplattform des Landes Salzburg, die Gründung eines Runden Tisches für Menschenrechte und einer Anti-Diskriminierungsstelle in Salzburg verantwortlich zeichnet.

Dem Betriebsseelsorger Josef Gruber aus St. Pölten, dem dritten Preisträger, war die Versöhnung von Arbeitnehmerschaft und Kirche ein besonderes Anliegen, er gründete Jugendgruppen und unternahm Arbeitseinsätze in diversen Großbetrieben, nahm sich um Gastarbeiter, später um Flüchtlinge an und schuf hauptverantwortlich das „Fest der Begegnung“ am St. Pöltner Rathausplatz.

Papst-Leo-Preise

Die Papst-Leo-Preise werden in zweijährigem Abstand für besondere Verdienste um die Katholische Soziallehre vergeben. Es gab zahlreiche Einreichungen aus Österreich. Das Kuratorium der Papst-Leo-Stiftung wählte diese in geheimer Abstimmung aus.