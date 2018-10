Immer mehr Pendler treffen sich bei der Umfahrung, um gemeinsam mit einem Auto zur Arbeit weiterzufahren. Die Fläche ganz in der Nähe des Kreisverkehrs am Weinberg wird dabei immer häufiger als Parkplatz genutzt. Auch bei der Auffahrt zur Umfahrung in der Gradnitzer Straße, parken immer öfter Fahrzeuge.

Die FPÖ mit Stadtrat Ewald Edelmaier ortete im März 2017, dass beim Umfahrungsbau Parkflächen vergessen worden seien, Altbürgermeister Herbert Prinz betonte, dass zuerst das gigantische Umfahrungsprojekt abgeschlossen werden müsse und auch er dann für Park&Drive-Flächen eintreten wolle.

Hinter „Park&Drive“-Flächen steht Neo-Bürgermeister Franz Mold. Auch er sieht es als sehr vernünftig an, auf dem Weg zur Arbeit private Fahrgemeinschaften zu bilden. „Das Großprojekt Umfahrung muss noch abgeschlossen werden. Soweit ich weiß, sind die Vermessungsarbeiten noch nicht fertig, die eine wesentliche Grundlage für den Abschluss bilden“, sagt Mold im NÖN- Gespräch.

Platz für Park&Drive wäre schon gefunden

Straßenmeister Gilbert Schulmeister bestätigt, dass das riesige Umfahrungsprojekt noch nicht abgeschlossen wurde. Die Hoffnung auf Mitte bis Ende 2019 gibt es zumindest. „Parallel zum Abschluss laufen die Grobplanungen für eine Park&Drive-Anlage in der Nähe des Rudmannser Kreisverkehrs“, erörtert Schulmeister.

Straßenmeister Gilbert Schulmeister hofft, 2019 die Umfahrung abschließen zu können. | René Denk

Nach ersten Vorstellungen soll der Park&Drive-Platz zwischen der Abfahrt zum Kreisverkehr von Waidhofen kommend und bei der Auffahrt nach Wien umgesetzt werden. Dort wurde ein Stück der ehemaligen Straße nicht weggerissen, links und rechts davon soll für rund 50 Autos Platz geboten werden. Die Parkflächen dort sollen allerdings nur geschottert werden.

Sofern das Projekt umgesetzt wird, wird die Finanzierung die Stadtgemeinde übernehmen. Die Arbeiten werden von der Straßenmeisterei erledigt. Grob überschlagene Kostenschätzungen belaufen sich auf 50.000 Euro. Was bisher schon als Park&Drive-Platz genützt wird, sei der Weinberg. Dort stünden die meiste Zeit bereits sechs bis sieben Autos, die nicht mehr in die Stadt hineinfahren müssen, sagt Schulmeister.

„Wir scheitern daran, dass weder Land noch Gemeinde Kosten für die Errichtung und Betreibung solcher Rastplätze übernehmen wollen“Bürgermeister Franz Mold.

Bürgermeister Franz Mold steht wie sein Vorgänger hinter der Idee, Park&Drive-Plätze zu schaffen. | René Denk

Während Bürgermeister Mold Park&Drive-Parkplätze positiv sieht, verhält sich das bei Lkw-Rastplätzen anders. „Wir scheitern daran, dass weder Land noch Gemeinde Kosten für die Errichtung und Betreibung solcher Rastplätze übernehmen wollen“, meint Mold. Derzeit würden viele Lkw auf dem Verbindungsweg zwischen Lutz und Autohaus Erhart stehen, dieser Weg hätte sich schon fast bei den Lastwagenfahrern als Abstellplatz etabliert.

Für einen Lkw-Rastplatz bräuchte man jede Menge Fläche, die teuer angekauft werden müsste. Zudem sind die Betriebskosten für so seinen Platz sehr teurer, denn Winterdienst, Müllabfuhr, Beleuchtung und öffentliche WC-Anlagen seien notwendig, erörtert Mold.