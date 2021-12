Reisen tut einfach gut: Licht ins Dunkel unterstützt die Caritas

Wie jedes Jahr unterstützt die NÖN auch heuer wieder die Spendenaktion von „Licht ins Dunkel“ für Projekte der Caritas.

Eines dieser Spendenprojekte ist die jährliche Urlaubsreise der psychosozialen Wohnheime in Zwettl und Paudorf. „Es ist wichtig für die Bewohner, auch mal raus zu kommen, und das Gemeinschaftserlebnis ist bei einer Reise doch etwas anders“, erklärt die Paudorfer Wohnheim-Leiterin Melitta Adelmann.

Das Urlaubsprojekt läuft mittlerweile schon seit mehr als 25 Jahren mit großem Erfolg. So ging es bereits an den Wörthersee oder sogar bis zum ungarischen Plattensee. Hauptsächlich sind die Reisegruppen der Wohnheime aber im Inland unterwegs. Wegen der Covid-Situation war die Reise im heurigen Jahr denkbar schwer. Aus Sicherheitsgründen entschied man sich für das etwas nähere Zell am See. Aus Paudorf waren 13 Bewohner mit dabei, aus Zwettl zwei. Das nächste Reiseziel steht noch nicht fest. Jeder Heimbewohner kann aber Vorschläge bringen, die in der Gruppe diskutiert werden.

„Solche Reisen sind wichtig, um den Bewohnern etwas Normalität zu bieten. Jeder fährt schließlich gerne in den Urlaub, und ein Tapetenwechsel tut hin und wieder gut“, erklärt die Zwettler Wohnhaus-Leiterin Sylvia Hager. Die Reisen sind vor allem für Bewohner, die aufgrund von Erkrankungen oder finanziell nicht in der Lage sind, eigenständig in den Urlaub zu fahren. Das Reisen in der Gruppe habe dabei laut Hager noch einen sehr positiven Nebeneffekt: „Alltagsfähigkeiten werden dadurch erlernt oder ausgebaut. Natürlich ist auch schön, sich einfach mal einen Urlaub zu gönnen.“

Teil der Spenden geht auch nach Horn

Weiter Spenden werden für mehrere Innenarbeiten im Horner Wohnhaus der Caritas gesammelt. So sollen der alte Holzboden in den Wohn- und Essbereichen ausgetauscht und die Wände neu gestrichen werden. Fast noch wichtiger sind allerdings geplante Adaptierungen im Bereich der Bäder. „Einige Bewohner hätten lieber eine Badewanne statt Dusche und auch umgekehrt“, erklärt Wohnhaus-Leiterin Gabriele Gössl. Diese Wünsche sollen jetzt mithilfe der Spenden erfüllt werden.

Das Caritas-Wohnhaus in Horn gibt es seit 2000. Damals zogen 16 Menschen ein, aktuell hat das Haus 19 Bewohner. Vier weitere Menschen leben in einer teilbetreuten WG. Im Wohnhaus herrscht Vollzeitbetreuung. 15 Betreuer unterstützen in allen Bereichen des Lebens. Angefangen bei der Körperpflege über Einkaufen und Kochen bis hin zu Haushalt und Begleitung in der Freizeit.