Die Zwettler Bürgerstiftung plant für 2020 eine Teilsanierung des Seniorenzentrums St. Martin.

Der älteste Bauteil wurde 2002 eröffnet. „In 18 Jahren tut sich einiges. Deshalb werden wir sanieren“, erklärt Heimleiter Direktor Franz Oels. So wird ab Jänner die gesamte Lichtrufanlage erneuert. Das muss von Etage zu Etage parallel zum laufenden Betrieb gemacht werden, weil es keine Unterbrechungen geben darf. Die Arbeiten sollen etwa acht Wochen dauern.

Außerdem wird eine elektronische Schließanlage installiert. „Wir wollen weg vom physischen Schlüssel. Die Software ist vergleichbar mit der von Hotels. Das läuft mit Karte oder Chip, Berechtigungen können flexibel vergeben werden“, erklärt Oels. Auch wenn eine Karte verloren geht, kann sie dann sofort gesperrt werden. Die Ausschreibungen dazu sind für das Frühjahr geplant, die Umsetzung soll ab Herbst erfolgen und noch 2020 abgeschlossen sein.

Als dritte Maßnahme werden die Aufenthaltsräume für die Belegschaft attraktiviert. „Weil die Arzträume mit der Belichtung attraktiver und größer sowie nur bei Visiten belegt sind, werden wir sie mit den bestehenden Personalaufenthaltsräumen tauschen“, erklärt Oels. Das betrifft insgesamt neun Aufenthaltsräume, bzw. neun weitere Arztbehandlungsräume. „Damit können wir unseren Mitarbeitern eine moderne Rückzugsmöglichkeit mit Teeküchen und Sitzgelegenheiten bieten“, sagt Oels. Die Ausschreibung dafür soll Anfang Februar beginnen, die Umsetzung erfolgt planmäßig im Spätsommer. Insgesamt sind 400.000 Euro budgetär für alle drei Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Heuer wurden bereits Fenstersanierungen umgesetzt. Kostenpunkt: 30.000 Euro.

In einer Projektstudie wurde auch die Machbarkeit einer möglichen Vergrößerung geprüft. Dabei wurde festgestellt, dass das Haus um eine weitere Etage „aufgestockt“ werden kann. In die Breite kann nicht erweitert werden, denn hier sind mit der Stadtmauer, des Schulturms und der Martinskirche räumliche Grenzen gesetzt: „Das Areal ist ausgereizt“, sagt Oels.

Mit einer Aufstockung nach oben würde die Gesamt-Kapazität des Hauses von 117 Pflegeplätzen auf 130 erhöht werden können. Dieses Projekt liege aktuell aber „auf Eis“, erklärt Oels: „Die Umsetzung der neuen Landesgesundheitsagentur bedeutet einen Stopp für Fördermöglichkeiten.“ Bei dieser Agentur werden bekanntlich alle Kliniken und Pflege-, Betreuungs- und Förderzentren unter einem Dach vereint. „Ich gehe aber davon aus, dass bis Mitte 2020 Pläne über die Strukturierung vorliegen, die auch auf die Bezirke runtergebrochen sind“, sagt Oels.

Bis dahin heißt es also noch warten, ob und wie das Seniorenzentrum vergrößert werden kann. Bedarf dafür gibt es: Alle 117 Pflegeplätze sind voll ausgelastet. „Die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis 2025 um 16 Prozent steigen“, zitiert Oels aktuelle Prognosen. Auch der Bedarf an Pflegekräften wird immer mehr: „Viele Babyboomer aus den 60er Jahren gehen bald in Pension. Das ist eine zusätzliche Herausforderung“, sagt Oels.