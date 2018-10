Die Zwettler Landtagsabgeordnete und Sozialsprecherin der Grünen, Silvia Moser, brachte in der Vorwoche einen Antrag zur Aufstockung des Pflegepersonals in den NÖ Pflege- und Betreuungszentren ein. Der Antrag wurde von ÖVP und FPÖ abgelehnt.

„Die Bewohner in Pflegeeinrichtungen brauchen zunehmend intensivere Pflege und Betreuung. Einerseits Pflege aufgrund schwerer körperlicher Beeinträchtigungen, andererseits zeitintensive Betreuung durch mehr Verhaltensauffälligkeiten der BewohnerInnen mit Demenz. Derzeit ist in einer Wohngruppe mit 14 Bewohnerinnen nur eine Pflegeperson ständig anwesend“, kritisiert Moser.

Um einerseits bestens für die Bewohner zu sorgen und andererseits beste Bedingungen für das Pflegepersonal zu schaffen, müsse es, so Moser, mehr Pflegepersonal in den NÖ Pflegeheimen und privaten Pflegeheimen geben.

"Pflegekräfte an Grenzen der Belastungsfähigkeit"

„Die Mitarbeiter in den Pflegeheimen sind sehr motiviert und leisten Tag für Tag Pflegearbeit in hoher Qualität.“ Allerdings sei die Arbeitsbelastung in den letzten Jahren sehr angestiegen, die Pflegekräfte seien an den Grenzen der Belastungsfähigkeit. „Daher fordere ich in meinem Antrag, dass in den Kernzeiten von 7 bis 13 Uhr und 15 bis 20 Uhr jedenfalls zwei Pflegepersonen ständig anwesend sind“, sagt Silvia Moser.

„Die derzeitige Regelung stößt auf hohe Zufriedenheit, daher wurde der Antrag der Grünen nicht unterstützt“, erklärt ihr Zwettler Kollege, ÖVP-Landtagsabgeordneter Franz Mold auf Anfrage der NÖN, warum der Antrag von seiner Partei abgelehnt wurde.

„Das derzeitige Modell wurde erst im Jahr 2016 gemeinsam mit Experten neu geregelt und ist sehr flexibel: Es wird immer ganz individuell entschieden, wie viel Pflegepersonal notwendig ist“, betont Mold. Damit orientiere sich die geltende Regelung ganz spezifisch an den jeweiligen Pflegebedürfnissen.