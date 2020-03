„Wir möchten den Mitmenschen etwas Gutes tun in dieser Zeit - vor allem denjenigen, die von der aktuellen Situation am meisten betroffen sind: unseren Pensionisten“, erklärt Geschäftsführer Maysara Soliman.

Bis 13.30 Uhr kann man in der Filiale unter 02822/20656 anrufen und die Adresse mitteilen. „Ab 14 Uhr liefern wir dann das Brot an die Haushalte, es wird in einem Sackerl an die Wohnungstür gehängt“, erklärt Soliman. Dass das Brot an der Tür hängt, wird per Telefon mitgeteilt.