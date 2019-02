Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann möchte in dem historischen Haus in der Zwettler Landstraße Wohnungen errichten. Bauarbeiten sollen noch heuer starten.

Klare Pläne gibt es für das historische Haus in der Zwettler Landstraße 53: Seitdem Sonnentor-Gründer Johannes Gutmann das Gebäude 2012 gekauft hat, brodelt die Gerüchteküche. Bei einem exklusiven Rundgang mit der NÖN klärt Gutmann jetzt auf: „Wir haben umgeschwenkt und wollen Wohnungen daraus machen.“

Ursprünglich plante er die Errichtung eines Stadthotels. Von diesen Plänen habe er sich aber entfernt. „Ja, es braucht in Zwettl unbedingt ein neues Stadthotel. Leider kommt von der Politik zu wenig, die Stadt ist ausgedünnt. Das Geld wurde in der Vergangenheit in die Industriezone gesteckt, statt in die Innenstadt“, so Gutmann.

Wie viele Wohnungen es werden sollen, kann er noch nicht sagen. Der Zeitplan steht aber: „2020 soll alles fertig sein. Das bedeutet, dass wir noch heuer zu bauen beginnen.“ Eine entsprechende Eingabe liege bereits bei der Gemeinde, aktuell wartet der Sonnentor-Gründer auf einen ersten Kostenvoranschlag.

Das Grundstück selbst ist eine historische Schatzgrube: Bei einer Überprüfung der Bausubstanz zeigte sich ein mittelalterlicher Kern. So wurden gotische Gewölbe aus dem 14. Jahrhundert sowie historische Türblätter mit Türstöcken und Beschlägen gefunden. Diese Substanz soll erhalten bleiben, kündigt Gutmann an. Er habe das Haus wegen seiner Einzigartigkeit gekauft: „Viele haben gesagt: ‚Du hast einen Vogel‘, aber ich habe in meiner Laufbahn alles auf Ruinen aufgebaut. Das hier ist jetzt die achte.“

500 Jahre alte Türen und ein verbauter Safe

Im Innenhof grenzt das Grundstück an die Stadtmauer. Diese wurde bereits von Efeu befreit und bautechnisch gesichert. Davor befinden sich auf einer Seite ehemalige Stallungen, die weggerissen werden sollen. Gegenüber ist der Aufgang zu einem zweiten Gebäude (siehe Foto rechts). Diesen Teil möchte Johannes Gutmann erhalten, genauso wie die gesamte Front in Richtung Landstraße. Dort lebten die Vorbesitzerinnen, zwei Schwestern. Teile der historischen Ausstattung gibt es dort noch immer, wie einen alten Safe. „Da hängen so viele Emotionen an diesem Haus, die ich bewahren möchte“, so Gutmann.