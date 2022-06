Poly-Schulfirma spendet 400 Euro

Werbung

Die Schüler produzierten einen Handyhalter in Kooperation mit der Firma Voest alpine Krems, stellten kreative Gipsschalen her, welche in einem Workshop erarbeitet wurden, und kreierten handliche Seifen mit verschiedenen Düften. Durch die Einnahmen konnte das Ziel einer Spende von 400 Euro erreicht werden, welche dem Roten Kreuz für Hilfsmaßnahmen für die Ukraine zugutekommt.

Die Produkte wurden auch außerhalb der Schule verkauft. Die Schüler nahmen am Junior Company-Landeswettbewerb im WIFI St. Pölten teil und erreichten als einziges Poly mit der Schulfirma Waves eine Platzierung unter den ersten Zehn von Niederösterreich.

Am 31. Mai wurde der Abschluss der Schulfirma in der PTS Zwettl gefeiert, und der Regionalleiter des Österreichischen Jugendrotkreuzes Fritz Laschober sowie dessen Bezirksleiterin Andrea Neuwirth bedankten sich bei den Schülern für die tatkräftige Arbeit sowie den Spendenbetrag und überreichten die Urkunde.

