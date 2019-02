Zu einem außergewöhnlichen Gourmet-Abend lud „Bärenwirt“ Michael Kolm im Rahmen der dritten Auflage der siebentägigen Pop Up-Küche „Kochen unter Sternen“ am 23. Jänner. Im Schauraum des AV NÖ Mercedes Autohaus fand erstmals eine „Premium Star Night“ statt.

Insgesamt kochten dabei sechs Haubenköche auf, die mit 13 Hauben (!) ausgezeichnet sind: Michael Kolm vom Bärenhof in Arbesbach

(1 Haube), Hubert Wallner vom Saag am Wörthersee (3 Hauben), Josef Floh vom Der Floh in Langenlebarn (2 Hauben), Andreas Krainer vom Krainer in Langenwang (2 Hauben), Uwe Machreich vom TRIAD in Krumbach (2 Hauben), Jürgen Vigne vom Pfefferschiff in Söllheim/Salzburg (3 Hauben und einen Michelin-Stern).

„Es ist einfach eine geile Location. Heuer wollten wir hier mit der Premium Night noch einen draufsetzen“, erklärt Kolm im Gespräch mit der NÖN.

Die Gäste kamen dabei in den Genuss eines Sieben-Gang-Menüs, bei dem jeder Gang von einem anderen Haubenkoch zubereitet worden war. Bei einem Pressegespräch stellte Kolm seine Kollegen vor. Dabei wurde schnell klar, dass auch in der Küche der Spaß an diesem Abend nicht zu kurz kommen würde. So bezeichnete Kolm einen der Köche als „Partytiger“ und meinte an anderer Stelle lachend: „Vorsicht, der Mann trinkt mehr als ich. Das wird eine scharfe Nacht.“

Der Geschäftsführer von AV NÖ Mercedes, Christian Melbinger meinte: „Wir freuen uns über das stimmige Ambiente im Schauraum unseres Autohauses. Es ist einmalig und den anfangs überraschten Gästen gefällt es bei uns sehr gut.“

Karl Schwarz, Inhaber der Privatbrauerei Zwettl, ist Partner der ersten Stunde. „Ich fühle mich mit Michi Kolm schon lange verbunden. Er ist ein Leuchtturm, wenn es darum geht, das Waldviertel als Genussregion zu transportieren.“ Auch zu Mercedes besteht von der Privatbrauerei eine lange Partnerschaft, so stammen sämtliche Fahrzeuge des Fuhrparks von dieser Automarke.