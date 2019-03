Sehr zufrieden ist Finanzstadträtin Andrea Wiesmüller mit dem Rechnungsabschluss für das Haushaltsjahr 2018. Dieser wurde am Dienstagabend (nach Redaktionsschluss) dem Gemeinderat der Stadtgemeinde Zwettl zum Beschluss vorgelegt.

Mehrere finanzielle Herausforderungen warteten heuer auf die Stadtgemeinde. So wurde die GesmbH & Co KG, die rund fünf Millionen Euro schwer war, aufgelöst und in das Gemeindebudget mitaufgenommen. Bereits 2016 wurde die zweite GesmbH der Stadt eingegliedert. Sie wurden gegründet, um steuerliche Vorteile für die Stadtgemeinde lukrieren zu können. Durch geänderte Rahmenbedingungen gibt es diese Vorteile nun nicht mehr, und so wurden die Gesellschaften, in denen sich beispielsweise Stadtamt, Musikerheim, 25 Gemeindewohnungen, das Stadion Edelhof, das Zwettlbad oder die Parkgarage befanden, wieder ins Stadtbudget integriert - inklusive Schulden, wie die Finanzstadträtin erklärt.

400.000 Euro konnten zur Rücklage werden

„Im Voranschlag 2018 sind wir davon ausgegangen, dass wir für die Finanzierung unserer Projekte im Vorjahr 4,2 Millionen Euro an Darlehen aufnehmen müssen. Letztendlich waren es aber 3,4 Millionen Euro. Trotzdem konnten wir fast 400.000 Euro an Rücklagen bilden, was uns einen Rücklagenstand von 1,8 Millionen Euro ausweist“, freut sich Wiesmüller über das Budgetjahr trotz großer Projekte (siehe Infobox), in dem sich vor allem der Stadtamtsumbau mit über drei Millionen Euro zu Buche schlug.

Auch viele kleinere Projekte konnten 2018 umgesetzt werden. Für die 26 Feuerwehren im Gemeindegebiet wurden nahezu 500.000 Euro an Förderungen für Einsatzgebäude, Einsatzfahrzeuge und Gerätschaften gewährt. So wurden etwa das HLF4 der Feuerwehr Stadt Zwettl oder das Mannschaftstransportfahrzeug der Feuerwehr Kleinschönau unterstützt. Aber auch in das Zwettlbad wurden mit der Installation der Solaranlage 60.000 Euro investiert.

Noch einen interessanten Vergleich zieht die Finanzstadträtin. „Im Rechnungsabschluss 2009 (vor der Gründung der beiden Gesellschaften der Stadtgemeinde) hatten wir eine Pro-Kopf-Verschuldung von 1.710 Euro, 2018 liegt die Zahl mit 1.780 Euro nicht wesentlich höher“, verweist Wiesmüller auf die großen Projekte (Um- und Ausbau zur Stadthalle), die in den letzten Jahren von der Stadt umgesetzt wurden.