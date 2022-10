Probleme bei Postzustellung: Postkastl blieb leer

Der Ärger bei Peter Rainer aus der Südhangstraße in Zwettl ist groß. Seit Wochen bekommt er nur ganz sporadisch seine Post zugestellt. Beschwerden brachten bisher keinen Erfolg, im Gegenteil: Jetzt wird seine Post sogar an den Absender mit dem Vermerk „Empfänger unbekannt/verzogen“ retourniert.

Die Post AG hat reagiert. Jetzt hat ein erfahrener Mitarbeiter die Zustellung übernommen. „Wochenlang wurde unsere Post sehr unregelmäßig zugestellt, Mitte September kam dann der Postzusteller gar nicht mehr. Es wurden uns nur mehr Großpakete zugestellt. Die Beschwerden bei der Post AG fruchteten nicht“, macht der Zwettler seinem Ärger Luft, denn erst nach mehrfacher Rückfrage habe er seitens der Post AG erfahren, dass zur Zeit mehrere Zustellregionen nicht besetzt sind – darunter falle auch der Bereich der Südhangstraße in Zwettl. „Wann sich dieses Problem lösen wird, konnte mir nicht gesagt werden. Es sollen nämlich Postmitarbeiter auf Weisung der zuständigen Teamleiterin ihre Urlaube und Überstunden abbauen“, kann Peter Rainer diese Erklärung nicht nachvollziehen.

Sendungen gehen an Absender zurück

Der selbstständig tätige Rainer musste außerdem nach für ihn wichtige Postsendungen regelrecht suchen. „Erst nach Rückfrage im Postamt wurde mir mitgeteilt, dass ich diese direkt im Verteilerzentrum abholen könne. Den Mitarbeitern in diesem Verteilerzentrum gebührt ein großes Danke, diese waren wirklich sehr bemüht.“ Bei diesen Postsendungen gehe es unter anderem um Fristen, die man als Unternehmer einzuhalten hat. „Da stellt sich natürlich die Frage, wer dafür haftet, wenn ich diese versäume, weil die Postzustellung nicht passt. In unserer Zustellregion befinden sich noch weitere Firmen, die von diesem Problem vermutlich auch betroffen sind“, betont Rainer.

Nach mehrfachen Beschwerden habe sich die Postzustellung in der Südhangstraße gebessert – aber nur kurz. „Es wurden zwei Tage die adressierten Briefe und Kleinpakete zugestellt. Laut Zusteller würde es aber noch dauern, bis der Rückstau abgearbeitet sein wird.“ Doch das wird länger dauern, seit 3. Oktober lässt die Post wieder aus. „Jetzt bekommen wir gar nichts mehr. Sämtliche Sendungen gehen mit dem Vermerk ‚Empfänger unbekannt/verzogen‘ an den Absender zurück“, ärgert sich der Selbstständige – noch dazu, wo ihm beim Kundenservice der Post die lapidare Antwort gegeben worden ist: „Bitte wenden Sie sich an den Versender.“

Die NÖN konfrontierte die Post AG mit diesen Vorwürfen. Pressesprecher Michael Homola bestätigte die Probleme mit der Postzustellung im Bereich von Zwettl: „Es kam leider in den letzten beiden Wochen in diesem Stadtteil aufgrund eines neuen Mitarbeiters, der mit seiner Arbeit überfordert war, zu Verzögerungen bei der Zustellung, für die wir uns entschuldigen möchten. Aber seit 3. Oktober ist ein erfahrener Zusteller in diesem Zustellgebiet unterwegs, der zu Beginn seiner Tätigkeit auch die Rückstände aufarbeiten konnte. Somit können wir seit 5. Oktober wieder die gewohnte Qualität liefern“, so der Pressesprecher.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.