Anne Blauensteiner und Antonia Kastner stehen für geballte Frauenpower. Sie präsentierten vor kurzem ihr „Projekt Ida“, die NÖN berichtete. Im Interview erzählen sie von ihrer Motivation, Folgen für die Innenstadt und was Frauen besser können als Männer.

NÖN: Was haben Sie mit dem Projekt Ida vor?

Anne Blauensteiner: Wir wollen auf zwei Geschoßen über dem Modegeschäft Boden Räume für Unternehmerinnen bieten. Dort können sie sich flexibel einmieten. Frauen sollen so aus dem Homeoffice raus können. Viele haben ihren Schreibtisch im Wohnzimmer und müssen Kunden am Küchentisch empfangen.

Antonia Kastner: Wir wollen in die DNA des Waldviertels eingreifen. Im urbanen Raum wird Wohnen und Arbeiten schon anders gelebt. Wir wollen, dass das auch bei uns ankommt.

Wieviele Unternehmerinnen gibt es im Vergleich zu männlichen Kollegen im Bezirk Zwettl?

Blauensteiner: Fast 45 Prozent aller Gründer sind Gründerinnen, 37 Prozent aller Unternehmen werden von Frauen geführt. Die Neugründungen im Waldviertel haben aber noch Potenzial nach oben. Das wollen wir anheizen.

Was bedeutet das Projekt für die Zwettler Innenstadt?

Blauensteiner: Die Raiffeisenbank investiert vier bis fünf Millionen Euro in den Umbau des Gebäudes in der Innenstadt. Bis zu 25 Unternehmerinnen werden ihre Leistungen ab 2021 anbieten können, das ist auch frequenzbringend für weitere Geschäfte in der Innenstadt. Das wird ein Leuchtturmprojekt für Zwettl!

Warum engagieren Sie sich?

Blauensteiner: Die Motivation kam durch meine Tätigkeit als Frau in der Wirtschaft und im Vorstand im Wirtschaftsforum. Wir haben uns einfach die Frage gestellt: Was braucht die Frau im Waldviertel, um unternehmerisch tätig sein zu können?

Kastner: Ich bekomme oft mit, dass Frauen überfordert sind. Das führt zu Kreativitätsverlust und Burnout-Symptomen. Wir wollen das Potenzial der Frauen stärken.

Wie sind Sie zum Namen „Ida“ gekommen?

Blauensteiner: Ida bedeutet „die Arbeitende“, Frau ist die passende Höflichkeitsanrede.

Kastner: Der Name soll die moderne, unternehmerische Frau repräsentieren.

Was können weibliche Unternehmerinnen besser als ihre männlichen Kollegen?

Blauensteiner: Frauen sind empathischer . Sie haben ein Gespür dafür, welche Botschaften auch hinter sachlichen Inhalten stecken.

Kastner: Es gibt typisch weibliche und männliche Verhaltens-weisen. Frauen neigen seit jeher dazu, diplomatischer zu sein.

Wie geht es weiter?

Blauensteiner: Im Jänner 2020 starten erste Vernetzungstreffen. Am 5. März gibt es dann eine Auftaktveranstaltung, danach starten wir mit Vorträgen.

Kastner: Man wird nächstes Jahr viel von Frau Ida hören...