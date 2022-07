Projekt präsentiert: IT-Branche wünscht Frauen

Werbung

Frauen erlauben, in das umfangreiche Themengebiet digitalisierter Berufe einzutauchen — das soll das Projekt „She goes digital 2022“ ermöglichen. Auch bei MP2 IT-Solutions wird es im Rahmen dessen Workshops geben.

In die Wege geleitet wird das Projekt von der Initiative „Digitalisierung Chancengerecht“ (IDC) gemeinsam mit Microsoft Österreich. MP2 IT-Solutions mit Gerlinde Macho als Bündnispartnerin von IDC ist beim Projekt „She goes digital“ mit dabei. Außerdem ist sie Gründungsmitglied des Netzwerks von und für Frauen WOMENinICT. „Viele Frauen sind bereits im Anwendungsbereich tätig, aber nur etwa 18 Prozent Frauen findet man tatsächlich in der technischen IT“, betont Macho die Wichtigkeit derartiger Projekte.

Für „She goes digital 2022“ gibt es mittlerweile insgesamt 23 Partnerunternehmen, die im Rahmen des Projektes Workshops oder Mentorshipprogramme anbieten. Bei MP2 IT-Solutions wird es zwei Workshops geben, je einen an den Unternehmensstandorten Zwettl und Wien. Mädchen und Frauen werden zum „She goes digital“-Praxistag ins Unternehmen eingeladen, können direkt in den Berufsalltag der IT-Welt schnuppern und haben die Möglichkeit, das MP2-Team sowie die MP2-Digitalisierungs-Experten und deren Jobs und Aufgabenbereiche direkt vor Ort kennenzulernen. Der Praxistag endet mit einer kurzen Abschlusspräsentation. Für die Absolventinnen gibt es im Anschluss die Möglichkeit eines Mentorings. In diesem Mentoring-Einzelgespräch geht es um die eigene Karriere in der IT-Welt.

Anmeldung für Termin in Zwettl bereits möglich

Die Mentoren beraten Teilnehmerinnen beim Einstieg in die IT-Branche, teilen ihre eigenen Erfahrungen und geben Tipps zur Karriereplanung sowie zur Aus- und Weiterbildung.

Der Workshoptag in Zwettl wird am Donnerstag, dem 15. September, stattfinden. Anmelden kann man sich bereits. Platz ist dabei für acht Teilnehmerinnen. „Wir haben die Gruppe bewusst klein gewählt. So können wir uns, egal welche Vorkenntnisse, gut um alle kümmern“, erwähnt Gerlinde Macho. Für alle Teilnehmerinnen im Rahmen von „She goes digital“ wird es außerdem eine offizielle Teilnahmebetätigung geben.

„Es geht uns darum, dass Frauen die Vielfalt digitaler Jobs kennenlernen und die Scheu davor verlieren“, erwähnt die Initiatorin und Beraterin Doris Schmidauer im Rahmen der Projektpräsentation von „She goes digital 2022“ in der TU Wien.

