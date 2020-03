„Eine Befragung der SPÖ-Mitglieder ist legitim. Die Spitze bringt in Erfahrung, was die Basis denkt“, sagt SPÖ-Bürgermeister Arnold Bauernfried aus Bärnkopf im Gespräch mit der NÖN.

„Es ist normal, dass diskutiert wird, aber das sollte in internen Gremien stattfinden und nicht in der Öffentlichkeit“, so Bauernfried weiter. Die Grundsatzthemen seien in der Befragung gut herausgearbeitet worden. „Es wurde aber nichts Außergewöhnliches erfragt.“ Bauernfried habe zwar keine Probleme mit der Befragung, sagt jedoch auch: „Ich bin ein kleines Rad. Ich beschäftige mich lieber mit Sachen, die meine Gemeinde betreffen.“

Archiv SPÖ Bürgermeisterin Adelheid Ebner hat an der Befragung teilgenommen.

SPÖ-Bürgermeisterin Adelheid Ebner aus Gutenbrunn meint: „Ich habe natürlich an der Umfrage teilgenommen, da es eine demokratische Aufforderung ist. Die Teilnahme war aber jedem frei. Es wurde niemand dazu aufgefordert.“ Sie stehe auch hinter der SPÖ-Spitze. „Es gibt wohl keine Führungskraft, mit der jeder zufrieden ist. Die SPÖ-Chefin hat sich sehr gut in das politische Leben eingeführt und leistet Qualitätsarbeit. Sie trägt aber auch die Verantwortung im Letzten und wird vielleicht nicht immer gut beraten. Es ist eine schwierige Lage.“ Man müsse sich im Erneuerungsprozess eventuell auch von Personal treffen und Platz machen für Jüngere, die eine andere Sichtweise vertreten. „Man sollte aus einem kleinen Teil Erfahrener schöpfen, aber wir brauchen auch Schwung in der Struktur.“ Ebner sagt weiter, dass Diskussionen in internen Gremien durchaus legitim sind, man nach außen hin jedoch Einigkeit zeigen sollte.

Nach außen hin sind aktuelle Themen wichtig

SPÖ-Bezirksvorsitzender Herbert Kraus meint, dass interne Befragungen erst mal nichts Schlechtes sind. „Nach außen sind die aktuellen Themen wichtig wie ‚Untersuchungsausschuss‘ und ‚Eurofighter‘. Jedes SPÖ-Mitglied wird wissen, welche Meinungen er kundtut.“ Er selbst werde auch Teilnehmen an der Befragung. Seinen Standpunkt zu Rendi-Wagner möchte er bewusst nicht kommunizieren. „Ich will andere nicht in ihrer Entscheidung beeinflussen. Ich für mich habe eine Entscheidung getroffen.“ Derzeit habe die Partei keinen großen Rückenwind und das habe man auch an den Ergebnissen der Wahl gemerkt. „Das kann sich aber schnell ändern. Das sieht man ja bei der ÖVP“, meinte Kraus zum Schluss.

Auch SPÖ-Grande Johann Palkovich hat an der Befragung teilgenommen: „Jedem Mitglied wird das selbst überlassen. Die Fragen waren klar formuliert und ich stehe auch hinter der Parteispitze. Man kann es nicht jedem Recht machen. Eine Vorsitzende sollte nicht so kämpfen müssen.“ Wichtig sei einen Zusammenhalt nach außen zu repräsentieren. „Die SPÖ hat eine Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft. Sie war eine große Partei in der Geschichte und sie wird wieder groß sein“, gibt sich Palkovich sicher.