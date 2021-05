ZWETTLAuf Initiative von ÖVP-Bürgermeister Franz Mold in Zusammenarbeit mit NÖ.Regional (Regionales Mobilitätsmanagement Waldviertel) fand am 10. Mai die Auftaktveranstaltung zum Thema „Alltagsradwege in der Gemeinde Zwettl“ statt. Ziel ist die Stärkung des Alltags-Radverkehrs.

„Während der Stadtspaziergänge im Rahmen der NÖ Stadterneuerung wurde deutlich, wie wichtig das Thema Radfahren und Radwege in der Bevölkerung ist. Auch mir liegt die Angelegenheit besonders am Herzen“, erklärte Mold. Erster Schritt ist nun die Analyse bestehender Wege von den zehn Pfarrorten nach Zwettl und die Einzeichnung in die bereitgestellten Karten. Das bezieht sich vor allem auf Güterwege, niederrangige und verkehrsberuhigte Straßen. Diese Erhebung soll von den Mandataren in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern und „radbegeisterten“ Personen aus der Bevölkerung geschehen. Auch vonseiten der Stadterneuerung ist hier ein Arbeitsschwerpunkt vorgesehen. Im Zuge dieses Prozesses sollen auch eventuell fehlende Lückenschlüsse auf der Strecke aufgezeigt werden. In weiterer Folge sollen die Überlegungen für alle Ortschaften angestellt werden.

Die so erfassten Daten werden von NÖ.Regional digitalisiert und dienen als Grundlage für die Bewerbung der vorhandenen Radwege und als Basis für eventuell notwendige Ausbauarbeiten, für die es derzeit eine Förderungsmöglichkeit des Landes NÖ gibt.

Durchaus gut geheißen wird das Projekt auch von den anderen Fraktionen. „Prinzipiell ist das natürlich zu begrüßen“, meint FPÖ-Gemeinderat Ewald Edelmaier. Es gehe nun erst einmal darum, in den einzelnen Ortschaften zu erheben, wo Radwege gebraucht werden. Je besser die Radwege ausgebaut sind, desto weniger müssen Radfahrer die Bundesstraßen benützen, sagt Edelmaier.

Auch SPÖ-Gemeinderat Karl Fasching zeigt sich grundsätzlich erfreut über das Projekt. Ein Punkt, den er dazu jedoch kritisch anmerkt, ist, dass für die Radwege wieder asphaltiert werden muss. „Anders wird es nicht gehen, wenn wir sichere Wege haben wollen“, räumt er ein, plädiert jedoch dafür, so wenig Grünfläche wie möglich zuzupflastern. Begeistert davon, dass das Alltagsradfahren forciert werden soll, zeigt sich die Grüne Gemeinderätin Silvia Moser. Man sei in der Zwettler Gemeinde ohnehin bereits spät dran damit, denn Gespräche über Radwege für Alltagsfahrer habe es schon lange gegeben. Vor allem der steigende Trend zu Elektrofahrrädern würde begünstigen, dass die Leute vermehrt auch zur Arbeit mit dem Rad fahren.

„Es ist auch dringend notwendig, dass wir uns anschauen, wo wir in der Stadt Radwege machen können“, meint Moser. Einige Eltern würden ihre Kinder bereits mit dem Rad in die Schule oder den Kindergarten bringen, und dafür müsse es eine sichere Möglichkeit geben.