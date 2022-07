Raus aus der Energiekrise: Auf die Sonne gesetzt

Werbung

Niemand kann vor der Energiekrise flüchten. Auch in der heimischen Wirtschaft verursachen die rasant steigenden Preise große Probleme. Lebensmittelgroßhändler Kastner ist mit seinen Kühlanlagen auf besonders große Mengen an Strom angewiesen. Kühlschränke zählen schon im Privathaushalt zu den größten Stromfressern.

Neue Photovoltaik-Anlagen sollen Abhilfe schaffen. Rechtzeitig zum Sommerbeginn wurde am Dach des Zwettler Standortes kräftig erweitert. Die bisherige 150 kW-Anlage wurde um 300 kW aufgestockt. Somit ist nun im Jahr eine Stromproduktion von 450.000 kWh möglich. „Mit der neuen Photovoltaik-Anlage können wir etwa 15 Prozent des gesamten Strombedarfs selbst decken“, betont Geschäftsführer Christof Kastner.

Auch am Wiener Standort wird Strom aus Sonnenkraft erzeugt

Seit Kurzem steht hier eine Anlage mit 500 kW. Weitere Projekte sind konkret in Planung, so noch heuer die Errichtung neuer Anlagen an den Standorten Eisenstadt und Jennersdorf (beide 300 kW). Die Umstellungen auf Sonnenstrom ist Teil mehrerer Maßnahmen der Nachhaltigkeitsinitiative „Aus gutem Grund“.

„Die Entscheidung, dass wir auch selber mehr produzieren wollen, ist dabei schon lange vor der Energiekrise gefallen“, betont Kastner. Zusammengerechnet 1.500 kW seien nach dem Ende dieser großen PV-Offensive möglich. Aufgrund neuer Technologien könne man zudem auch über die Bestückung älterer Dächer nachdenken. „Im Zusammenhang mit der Photovoltaik war auch die Statik immer ein Thema. Gerade bei älteren Gebäuden war das immer schwierig zu lösen“, meint der Unternehmer. Nun gäbe es aber neue Anlagen, die mit leichteren Folienplatten operieren und so neue Möglichkeiten eröffnen.

An erster Stelle wünscht sich Kastner allerdings mehr Entgegenkommen aus der Politik: „Es braucht neue Förderschienen für Betriebe, die Großstromspeicher errichten wollen“, meint er. Gerade mit der Installation von Akkuanlagen, wie man sie schon im Privathaushalt kennt, stoße man aktuell noch auf Hindernisse. Die Speicherung des überschüssigen Stromes für den Betrieb in der Nacht sei in Zukunft ein weiterer wichtiger Schritt. „Ohne Förderung ist das aber leider momentan nicht wirtschaftlich“, sagt Kastner.

An weiteren Lösungen im Bereich der alternativen Energien wird gearbeitet, denn auch Gas und Treibstoff sorgen heuer für enorme Mehrkosten, die nur sehr schwer auszugleichen sind. Eine Idee dreht sich beispielsweise rund um den Einsatz von wasserstoffbetriebenen Lkw. Schon 2023 könnte der erste derartige Lkw zur Kastner-Flotte von aktuell 90 Fahrzeugen hinzustoßen.

