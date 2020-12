Es waren schwerwiegende Vorwürfe, die gegen einen Vater aus der nördlichen Region im Bezirk erhoben wurden: Er soll sich mehrfach vor seinem zehnjährigen Sohn befriedigt haben. Nach mehreren Verhandlungstagen ging vor kurzem der Prozess mit einem Freispruch zu Ende.

Über mehrere Wochenenden hinweg soll der Vater in seiner Wohnung (das Ehepaar ist geschieden) seinen Sohn am Kopf gehalten haben und dabei onaniert haben. So schildert es jedenfalls die Mutter. Zu den Vorwürfen sagte der Angeklagte: „Ich war völlig baff, als der Polizist angerufen hat.“ Er stritt alles ab und plädierte auf unschuldig.

Bei der Befragung durch den Richter und den Verteidiger des Angeklagten verstrickte sich die Mutter zunehmend in Widersprüche. So habe sie nach Aussagen ihres Sohnes davon erfahren, dass auch ihr Bruder und ihr Vater beim Missbrauch dabei gewesen wären. Der Verteidiger strich heraus, dass sie vor der Polizei andere Angaben über den Zeitpunkt darüber angegeben hatte. „In Ihrer Aussage steht da kein Deka davon. Warum nicht? Das hier ist kein Kasperltheater!“ Auch, dass sie mit ihrer Aussage vor der Polizei gewartet habe, weil ihr Sohn anfangs zu viel Angst davor hatte, ließ der Verteidiger nicht gelten.

„Schlechter Einfluss von Freundin“

Auch der Onkel und Großvater stritten ab, das Kind missbraucht zu haben. So würde vielmehr eine Freundin der Mutter sie und ihren Sohn beeinflussen. Die Mutter konterte: „Sie hat mich nicht beeinflusst, sondern unterstützt.“ Dass die Kinder ihrer Freundin ihrem Sohn Pornos am Handy zeigen würden, glaubt sie nicht: „Wir kontrollieren intensiv den Medienkonsum.

Um Klarheit zu bekommen, befragte der Richter mit einer Pädagogin den Bub. Auch er wich in seiner Darstellung darüber, wie der Missbrauch stattgefunden hätte, von den Aussagen vor der Polizei ab. Der Verteidiger sprach von einer „vollkommen surrealen Situation.“ In seinem Schlussplädoyer meinte er: „Es gibt nicht den geringsten Beweis. Die Aussagen haben die erwiesene Unschuld zu Tage gefördert.“

Der Richter urteilte mit Freispruch. In seiner Begründung führte er die zahlreichen Widersprüche in der Causa auf: „ Das sticht einem Blinden ins Auge, dass das nicht zusammenpasst.“ Auch, dass die Mutter erst nach mehrwöchiger „Bedenkzeit“ Anzeige erstattet hat, sei komisch. Es möge zwar sein, dass es gewisse „Einflussfaktoren“ gab, allerdings: „Wenn man alles im Gesamten ansieht, was der Sohn erzählt, das zeitliche Verhalten der Mutter, so kommt es mir vor, als würde ich Puzzle spielen und mir fehlen ein paar Teile.“