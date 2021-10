Regionales Produkt: Vom Hanf geküsst

„Hanfkuss“ ist der neue Name, unter dem Judith und Claus Leitner ihre CBD-Öle verkaufen. Hergestellt werden diese durch und durch im Waldviertel.

Mit dem Anbau von Hanfpflanzen haben die beiden vor zwei Jahren begonnen. Claus Leitner stammt aus Rottenbach, wo ein altes Haus und etwa ein Hektar Land zur Verfügung standen. Haben sie ihre Produkte bisher unter dem Namen „heart of hemp“ verkauft, war es jetzt Zeit für eine Umstrukturierung. Der englische Name habe für das waldviertler Produkt nicht mehr gepasst.

Der Relaunch sei auch gut angenommen worden, insbesondere von den Stammkunden. „Der Name bringt gleich einmal ein Lächeln hervor“, freut sich Leitner. Er betont: „Am Land gibt es noch ein ziemliches Vorurteil gegenüber Hanf. Wir wollen, dass die Leute auf eine tolle Pflanze wieder gut gestimmt sind.“ Für die Herstellung von CBD-Ölen werden andere Hanfsorten verwendet, als jene, die man mit dem Suchtmittel Cannabis in Verbindung stellt. In diesem Fall beinhalten die Hanfpflanzen von Grund auf kaum THC. Dazu gibt es einen EU-Sortenkatalog. Bei Hanfkuss werden zwei unterschiedliche Sorten angebaut. „Innen bauen wir eine andere Sorte an, die einen höheren CBD-Anteil hat“, erklärt Judith. Diese Pflanzen werden für die Öle verwendet, und man könne drei- bis viermal pro Jahr ernten. Draußen werden Pflanzen für Tee angebaut, was nur einmal pro Jahr geschieht.

Anwendung bei Schmerzen oder Schlaflosigkeit

Hanfkuss verkauft Öle mit 5 % oder 10 % CBD-Anteil. „Unsere Produkte sind für Kunden, die ihr Wohlbefinden steigern wollen“, sagt Judith Leitner. Viele kämen mit Schmerzen oder Schlaflosigkeit zu ihnen.