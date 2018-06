„Erstlich zieht man ihn aus und das Ingeweide heraus genomen (...) dan hack ihn auf Stüklen, aber nicht aus waschen, es muß das Bluth dabey bleiben“ – so beginnt die Kochanleitung für Fischotter (!) in einem Zwettler Kochbuch aus dem Jahr 1861.

Einen Blick in das Buch konnten Besucher des Zwettler Stadtarchives bei einem „Tag der offenen Tür“ am 8. Juni werfen. Stadtarchivarin Elisabeth Moll führte durch das Archiv und zeigte alte Handschriften, Urkunden und das Bildarchiv.

400 Laufmeter Archivalien lagern aktuell im Depot, darunter auch eine Urkunde, unterzeichnet von Kaiser Ferdinand dem Zweiten. Er erklärt darin den Verkauf der landesfürstlichen Ämter an Zwettl. „Damit durften die Bürger etwa eine Getränkesteuer einheben. So war es für die Menschen leichter, selbst zu wirtschaften“, erklärte Moll.

Urkunden & alte Aufnahmen

Knapp über 100 Urkunden lagern in säurefreiem Spezialpapier im Stadtarchiv, die älteste davon aus dem Jahr 1330. Ein spezielles Kühlsystem braucht das Archiv aber nicht, die niedrige Temperatur und Luftfeuchtigkeit reichen üblicherweise aus, so Moll.

Im Bildarchiv konnten die Besucher alte Aufnahmen aus der Stadtgemeinde besichtigen. Außerdem zeigte die Archivarin alte Plakate und Dias, die im Zwettler Kino verwendet wurden. Obwohl sie mit dem „Ausweichquartier“ im Bauhof zufrieden ist, freut sich Moll bereits, wenn das Archiv nach dem Umbau des Stadtamtes wieder an seinen ursprünglichen Platz ziehen darf. „Dann werden wir das schönste Stadtarchiv in ganz Niederösterreich haben“, so Moll.

Zum Abschluss konnten die Besucher noch Speisen nach den Rezepten des historischen Kochbuches verkosten, darunter Gugelhupf, Zitronenbusserl und eine Weichseltorte – Fischotter stand aber nicht zur Auswahl.