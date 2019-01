Es ist das größte Feuerwehrfahrzeug, dass der Bezirk Zwettl je gesehen hat: 27 Tonnen wiegt das Hilfeleistungslöschfahrzeug 4 (HLF4), das die Freiwillige Feuerwehr Zwettl-Stadt vor Kurzem in ihren Fuhrpark aufnehmen konnte.

8.000 Liter Löschwassesr

„Wir freuen uns sehr und sind froh, dass wir mit diesem zweiten Löschfahrzeug die volle Stärke für Zwettl und den Bezirk sicherstellen können“, sagt Kommandant-Stellvertreter Matthias Hahn.

Weil eines der beiden Tanklöschfahrzeuge 2018 ausgeschieden wurde, suchte die Wehr beim Bezirksfeuerwehrkommando um die Stationierung eines HLF4 an. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Großtanklöschfahrzeug mit 8.000 Liter Löschwasser und 400 Liter Schaumtank.

Fahrzeug kann im Bezirk angefordert werden

Das HLF4 ist stolze 8,78 Meter lang, 2,5 Meter breit und 3,26 Meter hoch. Es verfügt über eine acht Tonnen Seilwinde und ist mit Allradantrieb ausgestattet. Bis zu neun Florianis passen in das Fahrzeug, das sowohl im Branddienst, als auch im technischen Dienst zum Einsatz kommt.

Die Kosten belaufen sich auf 375.000 Euro, die Hälfte davon muss die Wehr stemmen. Obwohl das Fahrzeug in Zwettl steht, kann es jederzeit für eine überregionale Hilfeleistung angefordert werden.

In Empfang nahmen die Kameraden das Fahrzeug am 18. Jänner in der Firma Magirus Lohr in Graz. Die Florianis waren davor selbst bei der Erstellung des Fahrzeugkonzeptes beteiligt. Vier Kameraden planten gemeinsam mit Experten, wie das Fahrzeug aufgebaut wird.

Nach einer fünfstündigen Einschulung überstellten die Florianis das Einsatzfahrzeug nach Zwettl. „Aktuell können unsere acht Hauptfahrer mit dem HLF4 fahren. Es ist geplant, dass jeder Fahrer mit C-Führerschein eine Einschulung erhalten wird“, erklärt Hahn.

Wann das Fahrzeug zum Einsatz kommt, ist in dem bestehenden Ausrückeplan geregelt, in den das Fahrzeug eingepflegt wurde. Bisher verblieb das HLF4 aber in seiner Garage, obwohl es bereits am Tag der Anlieferung fast seine Feuertaufe gehabt hätte, schildert Hahn: „Bei einer ersten Besichtigung des Fahrzeuges bekamen wir eine Alarmierung. Weil das Fahrzeug aber noch nicht mit Wasser befüllt war, haben wir es nicht mitnehmen können. Es ging sich um zehn Minuten nicht aus“, schmunzelt er.