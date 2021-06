Ein Schmankerl für jeden Fußballfan bietet der Zwettler Alex Leutgeb: Er wird die beiden Halbfinali und das Finale der Europameisterschaft am Areal der Firma Werbeprofi als „Public Viewing“ live übertragen – auf dem drei mal vier Meter großen Bildschirm vor dem Parkplatz.

„Schon bei der Installation im Dezember habe ich dabei an Public Viewings gedacht. Ich wollte, dass es nach Corona wieder etwas gibt, das die Leute verbindet“, erklärt Leutgeb. Beim Match Österreich gegen die Niederlande testete er den Stream über den großen Bildschirm zum ersten Mal. Bei den Veranstaltungen, die im Juli stattfinden, werden die drei „Gs“ kontrolliert. Eine Sperrstunde sowie Besucherobergrenze soll es bekanntlich ab 1. Juli nicht mehr geben. Für die Verpflegung wird das Team von Michael Schindler vom Gasthaus zur Goldenen Rose zuständig sein: „Er wird grillen und Fassbier ausschenken“, erklärt Leutgeb. Einen großen Sitzplatz für zwei Personen in der ersten Reihe inklusive Verpflegung will er vor dem Finale verlosen.

Wem er die Daumen drückt? „Natürlich Österreich. Mein zweiter Tipp ist Kroatien.“ Sollte Österreich gegen Italien gewinnen und ins Viertelfinale einziehen, möchte Leutgeb auch dieses Match übertragen.

Pubquiz und Waldviertler Kabarettpreis geplant. Der Zwettler nutzte die Corona-Zeit, um an weiteren Veranstaltungen zu feilen: Am 1. Juli und 18. August soll das beliebte Pubquiz stattfinden: diesmal im neuen Innenhof des Gasthauses zur Goldenen Rose. „Für den Termin am 1. Juli sind bereits 16 Teamplätze von insgesamt 20 weg“, erklärt Leutgeb. Am 29. Juli soll ebenfalls im Innenhof Kabarettist Rudi Schöller mit neuem Programm auftreten.

Im Herbst wartet Leutgeb mit einer Neuheit auf: Am 4. September will er den „Waldviertler Kabarettpreis“ veranstalten. Dort sollen sechs Nachwuchskünstler jeweils zehn Minuten auftreten. Als erster Preis winken 500 Euro. Kabarett-Talente seien für eine Anmeldung herzlich willkommen, erklärt Alex Leutgeb.