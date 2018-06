Die Mitglieder des Rotary Club Zwettl (RC ZT) begingen vergangene Woche ihr 20-jähriges Jubiläum.

Nach zweijähriger Vorbereitungszeit wurde der RC Zwettl am 13. Mai 1998 mit Gottfried Schwägerl-Türschenreuth als erstem Präsidenten im Schloss Rosenau aus der Taufe gehoben. Seither finden in den dortigen Räumlichkeiten die wöchentlichen Sitzungen statt.

Die derzeitige Präsidentin Gabi Lechner begrüßte neben den Mitgliedern vor allem die zahlreichen Delegierten befreundeter Rotary Clubs und anderer verwandter Serviceclubs aus dem Waldviertel.

Rotarische Idee bestens umgesetzt

Die rotarische Idee, die sich dem selbstlosen Dienen verschrieben hat, wurde im RC Zwettl beachtenswert umgesetzt. Im Rückblick auf die vergangenen 20 Jahre zeigten die ehemaligen Rotary-Präsidenten (Pastpräsidenten) Anita Hohenberg und Michael Schaller die wichtigsten Höhepunkte im Clubgeschehen auf. „Obwohl wir nur ein kleiner Club sind, haben wir so einiges bewältigt,“ freute sich Anita Hohenberg, die eine eindrucksvolle PowerPoint-Präsentation zeigte. Vielfältige unbürokratische Hilfeleistungen für Notfälle im In- und Ausland zeigen die Effizienz des RC Zwettl. Weiters wurden Therapie- und Kindergarteneinrichtungen usw. mit Sachspenden bedacht. Besondere Aufmerksamkeit erhielt die Unterstützung für Pedro und Ana Lucia aus Peru, die in Österreich lebensrettende Operationen erhielten. Die mehrmaligen Flüge wurden vom RC Zwettl finanziert.

Großes Lob erhielt der Zwettler Club vom Distrikt-Beauftragten (District-Governor) Arno Kronhofer aus Kärnten. Für die international ausgeschriebenen und im Waldviertel durchgeführten Ferienlager wurde über die Distriktgrenzen hinaus, die Jugendarbeit des Zwettler Clubs mehrfach anerkannt und gewürdigt. Sie stellt mit diesem Engagement einen wichtigen Beitrag für die internationale Freundschaft und Völkerverständigung.

Der Träger des Paul Harris Fellow-Ehrenordens Michael Schaller verwies auf die erstmalige Aufnahme einer Frau in einen niederösterreichischen Rotary Club durch die Zwettler. „Ich war immer der Meinung, dass wir im Club auf die andere Hälfte der Menschheit nicht verzichten können,“ gab er sich überzeugt.

Dass alles nicht ganz einfach ging, zeigen die Mitgliederzahlen: Von den 23 Gründungsmitgliedern hielten nur sieben ihrem Stammclub die Treue. Zwischenzeitlich hat sich die Mitgliederzahl wieder bei 29 Rotarieren eingependelt.

Für die musikalische Umrahmung des Jubiläums-Festaktes sorgte die Regionalmusikschule Waldviertel Mitte mit Hannes Layr.