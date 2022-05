Rotes Kreuz: Ehrenzeichen wurden überreicht

Werbung

Dabei konnten die Ernennungsdekrete nach den letztjährigen Wahlen der Funktionäre und Sachbearbeiter offiziell übergeben werden.

Neben dem Gedenken an die im abgelaufenen Jahr verstorbenen Kameraden und dem Rechnungsbericht konnten von der Bezirksstellenleitung die Beförderungen, Auszeichnungen und Ehrungen verdienter Mitarbeiter vorgenommen werden. Bezirksstellenleiterin Andrea Wiesmüller wurde mit dem großen Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Ihr Stellvertreter Herbert Wandl wurde ebenso wie Bezirksstellenleiter-Stellvertreterin a. D. Adelheid Ebner mit dem großen Ehrenzeichen in Silber ausgezeichnet. Der ehemalige Bezirksrettungskommandant Josef Steininger und sein Stellvertreter Manfred Ehrgott erhielten das Verdienstzeichen in Gold, an die Standortbürgermeister wurde das Verdienstzeichen in Silber überreicht.

Der mit dem Verdienstzeichen in Silber bedachte Bürgermeister Franz Mold erhielt im Anschluss anlässlich seines kürzlich gefeierten Geburtstages einen Geschenkkorb.

