Neben dem Budget (siehe Seite 16) sollen in der kommenden Gemeinderatsitzung auch neue Projekte beschlossen werden. So kündigt etwa Stadtrat Johannes Prinz bei einer Pressekonferenz an, neues Bauland schaffen zu wollen.

Insgesamt drei Bauplätze sollen durch Umwidmungen geschaffen werden, einerseits in Waldhams (zwei Plätze) sowie in Rudmanns (ein Platz). Damit soll auch der negativen Bevölkerungsentwicklung gegengesteuert werden: „Wir haben zwar mehr Zu- als Wegzug, dafür eine negative Geburtenbilanz“, erklärt Prinz. Er hofft auf ein Entgegenkommen der Grundbesitzer: „Wir stoßen immer wieder an die Grenze der Verfügbarkeit. Eigentümer von Grünland wollen oft nicht verkaufen.“

Neue Leitungen für Rudmanns Nord

Auch sonst bleibt die Arbeit in der Gemeinde trotz Corona nicht stehen. So startet im zweiten Halbjahr 2021 die Sanierung von Schmutz/Regenwasserkanal- und Wasserversorgungsanlagen im Abschnitt „Rudmanns Nord“. Es ist der dritte von insgesamt vier Bauabschnitten. Dabei werden auch Anschlussleitungen von rund 80 Liegenschaften erneuert. Mit Ausnahme der in den mittleren 1990er Jahren entstandenen Sieldungsbereiche ist eine komplette Auswechslung der bestehenden Wasserversorgungsleitungen vorgesehen. Die Arbeiten übernimmt die Firma Strabag mit Kosten von 960.000 Euro.

85 neue Parkplätze geplant

Nachdem 2019 eine neue Anlage für „Park & Ride“ im Betriebsgebiet geschaffen wurde, sollen 2021 85 neue Parkplätze geschaffen werden. Sie sind bei der Auffahrt zur Umfahrung beim Hofer-Kreisverkehr geplant, erklärt Bürgermeister Franz Mold. Zuständig dafür ist das Land Niederösterreich, einen entsprechenden Beschluss gebe es bereits.

Corona zwingt zum Umdenken

Ins Wasser fällt der Adventmarkt in der Innenstadt: Nachdem es bereits ein verkleinertes Konzept aufgrund Covid-19 gab, wird auch daraus nichts. Bläserensembles sollen trotzdem durch die Stadt ziehen und für Stimmung sorgen.

Im Rahmen der Stadterneuerung (die NÖN hat berichtet) soll es die Möglichkeit geben, von 4. bis 17. Jänner mittels Onlinefragebogen für die wichtigsten Punkte abzustimmen. In der Märzsitzung will der Gemeinderat daraus dann ein Konzept beschließen.