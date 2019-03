In die nächste Runde geht der skurrile Rechtsstreit über 14 Meter Bankett: Bei der Gemeinderatssitzung wurde beschlossen, weitere rechtliche Mittel zu ergreifen. Und dabei sorgte das Thema wieder für hitzige Gemüter im Ortsparlament.

Aber zurück zum Anfang: Der 1.400 Meter lange Auweg wurde 1983 asphaltiert und soll erneuert werden. Leider weicht der tatsächliche Weg massiv vom Katasterplan ab und so wurde eine Neuvermessung beauftragt. Der Weg soll auf drei Meter Breite asphaltiert werden. Weiters soll links und rechts auf die Breite eines halben Meters ein Bankett entstehen, für einen guten Unterbau soll es im Optimalfall nochmals links und rechts zusätzlich je einen halben Meter Grund geben.

René Denk

Damit der Weg neu gebaut werden kann, sammelte die Gemeinde 39 Grundabtretungserklärungen von den Grundstücksbesitzern. Eine Erklärung fehlt allerdings für einen 14 Meter langen Abschnitt, der Martin Honeder gehört, Bruder des Geschäftsführenden Gemeinderates der Bürgerliste Sallingberg, Karl Honeder.

Den Rechtsstreit gewann in erster Instanz die Gemeinde Sallingberg, der Berufung kam die zweite Instanz (das Landesgericht Krems) im Sinne Honeders nach. Auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung stand nun, eine Revision beim Landesgericht Krems durch Gemeinde-Rechtsanwalt Johann Juster zu beantragen und, sollte diese durchgehen, den Obersten Gerichthsof damit zu befassen.

Unter der Leitung von Vizebürgermeister Christoph Haider (ÖVP) gab es eine rege Diskussion, ob man die noch zur Verfügung stehenden Rechtsmittel ausschöpfen sollte, oder nicht. „Es geht nicht um irgendwelche Namen, wie Honeder oder um Verwandtschaftsverhältnisse. Wir müssen heute entscheiden, wie wir künftig mit solchen Projekten umgehen werden, und ob das so in Ordnung ist oder nicht. Meiner Meinung nach ist das nicht in Ordnung“, betonte Haider.

Auf Nachfrage, wie viel die Gerichts- und Anwaltskosten bisher betragen, erklärte Amtsleiter Erwin Schnait, dass sie sich inklusive der zur Beschlussfassung stehenden Revision auf 15.000 Euro belaufen würden.

ÖVP-Gemeinderat Christoph Terrer kritisierte die geplante Baubreite von drei Metern, wobei der Amtsleiter entgegnete, dass es nur dann die hohe Förderung in Höhe von 65 Prozent gäbe, wenn man drei Meter breit bauen würde.

Weitere 25 Prozent bezahlt bei diesem Fördermodell die Gemeinde, die restlichen zehn Prozent sind Selbstbehalt der Anrainer. Der Selbstbehalt soll aber aus der nicht behobenen Jagdpacht bezahlt werden.

Martin Honeder wandte sich nach der Sitzung an die NÖN und beteuerte, dass es ihm nie um den Grund für den Weg gegangen sei, sondern dass er nichts Konkretes über die Bauarbeiten wisse und diesen aber zustimmen solle. „Von mir aus könnten sie auch zehn Meter Grund von meiner Wiese bekommen. Aber nachdem mir drei Mal komplett unterschiedliche Informationen zum Weg gegeben wurden, hat’s mir gereicht“, sagt Martin Honeder.

Er hätte der Gemeinde auch ein Email geschrieben mit der Bitte um Beantwortung, was man jetzt konkret beim Wegebau vorhabe, wie künftige Eigentumsverhältnisse des Weges seien und wo man die erwähnten Kostenschätzungen herhabe.

„Der Auweg soll gemacht werden!“



Auch Geschäftsführender Gemeinderat Karl Honeder meldete sich nach der Sitzung bei der NÖN. „Ich bin kein Gegner, der Auweg soll gemacht werden. In der Gemeinderatssitzung habe ich dafür gestimmt, dass der Weg neu gemacht wird. Die wollen mich und meinen Namen nur schlecht machen. Die Gemeinderatswahlen kommen wieder“, betont der Geschäftsführende Gemeinderat.

Der wirkliche Grund für den Streit sei, dass seinem Bruder drei Fragen nicht vom Bürgermeister persönlich beantwortet wurden, meint Karl Honeder weiters. Man müsse schließlich wissen, was konkret gemacht werde und wie die Kostenbeteiligung aussehe.

Die NÖN fragte auf dem Gemeindeamt nach, was es mit den Kostenschätzungen auf sich habe: „Es gibt bisher kein konkretes Angebot oder genauere Kostenschätzungen. Das wäre erst der nächste Schritt. Erfahrungswerte zeigen, dass für diese Weglänge ungefähr 200.000 Euro anfallen werden. Aber das ist eine sehr grobe Schätzung“, betont Amtsleiter Erwin Schnait.

René Denk

Mit zwölf zu drei Stimmen wurde Gemeinde-Rechtsanwalt Johann Juster mit der Ergreifung der Rechtsmittel für die Gemeinde beauftragt. Christoph Terrer und Leopold Schnaitt (beide ÖVP) stimmten ebenso dagegen, wie Eduard Müller (Bürgerliste). Geschäftsführender Gemeinderat Honeder und Gemeinderat Josef Huber (Bürgerliste und Cousin von Honeder) mussten wegen Befangenheit beim Tagesordnungspunkt den Saal verlassen. Bürgermeister Leopold Bock — er befand sich zum Zeitpunkt der Sitzung auf Kur und FPÖ-Gemeinderat Horst Elser waren bei der Sitzung entschuldigt.