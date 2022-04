Schick und modern: Neubau des Jahrhunderts

Werbung

Wir schreiben das Jahr 1979. Die Stadt Zwettl darf einen der größten Meilensteine des Jahrhunderts feiern. In diesem Jahr wird das neue Krankenhaus eröffnet, welches bis heute das gesundheitliche Zentrum des Bezirkes ist. Dem voran gingen sechs lange Jahre Bauzeit und viele Jahre mehr der Planung und politischen Bestrebungen.

Denn schon in den 1960er- Jahren wurden in Zwettl die Stimmen laut. Das bisherige Krankenhaus in der Innenstadt entsprach nämlich nicht mehr den Standards und bot darüber hinaus zu wenig Platz. Vor allem die Zustände auf der Geburtshilfe- und Infektionsstation seien katastrophal gewesen. „Die sanitären Anlagen entsprechen nicht den primitivsten hygienischen Forderungen“, beschreibt ein Bericht der sanitären Aufsicht aus dem Jahr 1970. Feuchte Mauern plagten unter anderem das Gebäude.

Mehrere Jahre lang wurde diskutiert, ob man sanieren oder doch lieber gleich neu bauen soll. 1971 fiel schließlich der endgültige Beschluss im Gemeinderat: Nahe der Propstei sollte ein neues Krankenhaus errichtet werden. Das Land Niederösterreich konnte von einer Gewährung der Höchstbeiträge überzeugt werden. Die Gesamtkosten beliefen sich zum Schluss der Bauarbeiten auf rund 250 Millionen Schilling.

Am 28. April 1973 nahmen Landeshauptmann Andreas Maurer und Landesrätin Anna Körner den ersten Spatenstich auf dem Propsteiberg vor. Architekt war der Wiener Universitätsprofessor Anton Schweighofer. In den nächsten sechs Jahren sollten 18.000 Kubikmeter Beton, 700.000 Kilogramm Eisen und 154 Kilometer Kabel in das Gebäude fließen.

Zur feierlichen Eröffnung kam es am 21. April 1979. Das Krankenhaus bestand zu Beginn aus fünf Abteilungen: Innere Medizin, Chirurgie, Gynäkologie und Geburtshilfe, Intensivstation und Kinderheilkunde. Krankenbetten gab es damals 264. Diese Zahl blieb über die Jahre mehr oder weniger konstant.

1987 kam die orthopädische Abteilung hinzu, maßgeblich von Primarius Manfred Weissinger angetrieben. Mit der Orthopädie gelang später sogar die Einstufung zum Schwerpunktkrankenhaus. Weissinger ist bis heute auch ärztlicher Leiter des Krankenhauses.

Der Schritt ins 21. Jahrhundert

Ein altes Problem machte sich im Laufe der Jahre allerdings erneut bemerkbar: Die Raumkapazitäten stießen wie schon im alten Krankenhaus an ihr Limit. 2002 fiel die Entscheidung zur Modernisierung und Erweiterung, um auch gebührend ins 21. Jahrhundert zu übersetzen. Im Zuge dessen wurde auch eine Tagesklinik geschaffen und ein neuer Pflegebereich gebaut. Das gesamte Gebäude erfuhr in diesem Zeitraum bis 2011 eine Generalüberholung. Rund 85 Millionen Euro investierte das Land abermals.

Stand 2019 waren 687 Menschen im Landesklinikum Zwettl beschäftigt. Damit ist das Krankenhaus einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region.

