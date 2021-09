Es ist das Ende einer Ära: Der Zwettler „Gasthof zum Dichter Robert Hamerling“ schließt mit den letzten Oktobertagen seine Pforten.

Exakt 33 Jahre und sechs Monate lang verwöhnten die Wirtsleute Christian und Maria Schierhuber ihre Gäste. Seit 123 Jahren ist das Wirtshaus im Familienbesitz. „Das ändert sich jetzt“, erklären die beiden beim NÖN-Besuch. Seit Anfang Juni werden bereits drei Viertel der Betten als Mitarbeiterzimmer für einen Hotelbetrieb genutzt. Ein Käufer für das Haus ist laut Schierhuber in Aussicht.

Was die beiden nach Oktober vorhaben?

„14 Tage lang ausschlafen“, lacht Maria. Ehemann Christian ergänzt: „Ein Wirtsleben zählt doppelt. Der Tag startet um 6.30 Uhr, man ist kaum vor 23 Uhr im Bett. Jeder Mensch hat nur einen gewissen Energiespeicher.“ Einzig zwischen Weihnachten und den Heiligen Drei Königen war das Wirtshaus für mehrere Tage geschlossen. Freie Sonntage gab es nur selten: „Es war ein Leben für den Betrieb“, sagt Christian. Kurz nach seinem 15. Geburtstag fing er zu arbeiten an. Heute kann er auf 700 Bälle im Hamerlingsaal zurückblicken sowie auf zahlreiche Großveranstaltungen und viele treue Stammgäste. Höhepunkte waren etwa die Bewirtung einer Veranstaltung der Kreditanstalt mit 1.350 Leuten, die Auftritte von Ostbahn-Kurti, der EAV und Joe Zawinul. Bei der Wirtshauskultur war man seit Beginn an, ebenso als Kantinenbetreiber in der Tierzuchthalle. 17 Mal war der Gasthof beim kulinarischen Aushängeschild „waldviertelpur“ in Wien vertreten, jahrzehntelang fanden Tanzkurse im Saal statt.

Auch Otto von Habsburg war bereits zu Gast

Beliebt war der Gasthof nicht nur bei Einheimischen, sondern international: „Wir hatten viele Gäste aus Island, Amerika und Japan. Neuseeländischen Farmern haben wir Lammkoteletts serviert. Es gibt hunderte Geschichten, ich könnte ein Buch schreiben“, sagt Christian. Ein Gast ist ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Otto von Habsburg war bei uns. Er hatte eine unglaubliche Aura“, sagt der Wirt.

Dass bei der vielen Arbeit aber auch der Spaß nicht zu kurz kommen durfte, beweist eine weitere Erzählung: „Unsere Discoabende waren legendär. Wenn manche Besucher bis 6 Uhr früh nicht heimgehen wollten, kam ich mit Nachthemd und Zipfelmütze in die Disco“, lacht Christian. Er möchte weiter arbeiten: „Ich liebe das Kochen. Einige Angebote gibt es schon“, lässt er durchblicken.

Daneben soll Zeit für Spaziergänge, Wanderungen und Reisen mit seiner Frau bleiben – und für Radtouren und Ausflüge zum Fischen am Kamp. „Wir haben während des Lockdowns schon ein bisserl Privatleben geübt“, sagt Maria Schierhuber lachend. Den Abschied vom Betrieb erlebe sie wehmütig, aber mit Freude für den neuen Lebensabschnitt: „Die Mitarbeiter gehören zur Familie und haben viel zu unserem Erfolg beigetragen. Auch das Einvernehmen mit anderen Gastronomen in Zwettl war immer sehr gut.“