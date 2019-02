Martha Mayer ist verärgert. Die Pensionistin lebt neben dem Kamp und hat eine Stiege (auf Privatgrund), die im Sommer an einen betonierten Sockel montiert wird, um Baden gehen zu können. Im Winter muss sie diese wegen höherem Wasserpegel und Eisstoß entfernen. Da liegt die Stiege neben dem Sockel am Ufer.

In der Vorwoche traute sie ihren Ohren nicht, als ein Anrufer sie darüber informierte, dass die Stiege auf der Eisfläche auf der anderen Seite des Kamps liege. Leicht an das Eis angefroren fand sie diese dann tatsächlich so vor. Sie ist nun aber komplett kaputt, eine Seite des Geländers ist stark verbogen, montiert kann sie in diesem Zustand sicher nicht mehr werden. „Die Stiege allein hat damals knapp 2.000 Euro gekostet. Die Reparatur wird sicher einige Hundert Euro kosten“, schildert Mayer ihren Ärger gegenüber der NÖN.

Mehrere Zeugen dürften Schüler gesehen haben

Sie bat ihre Nachbarn um Hilfe, bald darauf kamen Sebastian und Patrick Wallner und halfen, die kaputte Stiege vom Eis zu lockern und wieder an ihren angestammten Platz beim Ufer zu legen. Weiters fingen andere Nachbarn bereits mit Nachforschungen an.

So hatte ein Augenzeuge gesehen, dass Jugendliche mit der Stiege auf dem Kamp „Schlittenfahren“ waren. Ein weiterer Zeuge dürfte erkannt haben, dass es sich bei den Jugendlichen um Schüler einer bestimmten Schule gehandelt habe. Die Nachbarn haben auch schon eine heiße Spur, der sie nachgehen.

„Wenn die Jugendlichen dazu stehen und den Schaden wieder gut machen, dann werde ich von einer Anzeige absehen“, zeigt Mayer Verständnis, obwohl man nicht mehr von einem Lausbubenstreich sprechen kann. Sollten die Bemühungen der Nachbarn, die Täter auszuforschen, doch misslingen, werde sie die Polizei einschalten. „Ich bin meinen lieben Nachbarn für ihre Hilfe sehr dankbar. Das ist nicht selbstverständlich“, freut sich Mayer über das tolle Engagement .