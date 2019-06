Die Schulfirma „Premium smarT Shopper“ der Polytechnischen Schule Zwettl (PTS) feierte am 28. Mai bei ihrer Jahreshauptversammlung in der Aula einen erfolgreichen Abschluss.

Es konnten 76 Taschen verkauft und dadurch über 700 Euro gespendet werden: 500 Euro an die Krebsforschung des St. Anna Kinderspitals und mehr als 200 Euro an Rainbows Waldviertel. Die Firma besteht aus 13 Schülern und wird von der Fachbereichsleiterin Handel und Büro, Isabella Resch, geleitet. Die Gruppe produzierte das ganze Jahr über Stoffeinkaufstaschen in modernen Designs. Die „Jungunternehmer“ nähten und vermarkteten das Produkt selbst. Unterstützt wurde das Projekt von Miriam Klein, die das Einzelunternehmen „bagtobe“ führt.

Das Team der Schulfirma präsentierte ihre Arbeit in besonderer Form: Ein Plastiksackerl und ein Stoffsackerl führten eine aufregende Diskussion. „Wir sind stolz auf unsere Leistung und nehmen wichtige Erfahrungen mit“, meinte Nina Steurer, „Geschäftsführerin“ von Premium smarT Shopper.