Schwarzalm: Renovierung beginnt

Aus dem Bedarf einer neuen Küche entwickelte sich auf der Schwarzalm die Notwendigkeit umfangreicherer Renovierungsarbeiten. Deshalb sind Hotel und Restaurant bis 7. April geschlossen, das Restaurant bleibt aufgrund des länger dauernden Küchenumbaus noch weitere sieben Wochen zu. In den weiteren sieben Wochen gibt es Nächtigungen und Frühstücksbüffet, ebenfalls ist der Wellnessbereich in dieser Zeit geöffnet. Am 20. Mai startet dann die Schwarzalm im Vollbetrieb inklusive Restaurant. An diesem Wochenende ist das Hotel bereits ausgebucht.

Hilfswerk NÖ Anzeige Zukunftssichere Jobs in der Pflege und Betreuung

„Rund um die neue Küche war so viel Infrastruktur notwendig, beginnend von der Stromversorgung bis zur extrem aufwendigen Entlüftungsanlage, dass wir eine Rückführung bis zum Estrich und einen neuen Aufbau durchführen lassen“, sagt Karl Schwarz, Geschäftsführer der Privatbrauerei Zwettl, die auch im Besitz der Schwarzalm ist. Besonders bedacht wurde die Energieeffizienz der Ausstattung. „Und wenn schon die Bagger da sind, machen wir gleich anderes dazu“, so Schwarz.

Neuer Fahrradabstellraum und Elektro-Ladestationen

Im Pausenbereich für Seminare wird eine Tagesbar errichtet, die auch den Gästen als Rückzugsort dienen soll. Dazu wird es einen modernen, versperrbaren Fahrradraum geben und zusätzliche Ladestationen für E-Bikes und Elektroautos.

Direktor Markus Hann: „Wir haben über die Jahre immer investiert, um die Qualität und die Auslastung zu steigern, und so ist die Schwarzalm ,das Waldviertler Hotel‘ geworden. Der letzte Sommer war nahezu ausgelastet, die Anfragen für die Zeit nach dem Umbau sind sehr erfolgversprechend.“

Karl Schwarz: „Allgemein glaube ich, dass das Waldviertel touristisch Potenzial hat, und es bestärkt uns auch, hier auf der Schwarzalm aktiv in die Zukunft zu investieren.“

Alexander Ipp: „Im Waldviertel, an den Seen, an den Bergen, das wird auch heuer im Sommer ein Renner werden.“

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden