64 Gemeinden nahmen am 50. Wettbewerb von „Blühendes NÖ“ teil. Der 3. Platz in der Kategorie „Gemeinden unter 250 Einwohner“ ging dabei an die Zwettler Katastralgemeinde Annatsberg. Sallingstadt wiederum konnte auch den Ehrenpreis der Landeshauptfrau entgegennehmen.

68 Tage lang tourte heuer wieder eine Fachjury quer durch Niederösterreich und bewertete, welche Gemeinden mit ihren Blumenbeeten einen ganz besonderen Blickfang für die Bevölkerung zu bieten hatten. Im diesjährigen Blumenjahr alles andere als eine leichte Aufgabe. Denn Hitze und Trockenheit setzten auch den Blumen zu.

"Trend in Richtung hitzebeständige Pflanzen"

„Unsere Gärtner in Niederösterreich erkennen, dass der Trend immer mehr in Richtung hitzebeständiger Pflanzen geht und haben bereits ein entsprechendes Sortiment im Angebot“, erklärt Johannes Käfer, Obmann der Gärtnervereinigung NÖ.

3. Preis für Annatsberg: .): Stadtrat Erich Stern, Martin Gabler, Landwirtschafs-Kammerdirektor Franz Raab, Gertrude Rabl, Franz Decker, Herbert Rabl, Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf, Heinz und Maria Maurer, Erwin Rabl, Herta Kienmeier, WK-Vizepräsident Christian Moser, Anneliese Buchmüller, Maria Rabl, Rupert Kienmeier, Elisabeth Kienmeier, Josef Kienmeier und Franz Weichselbaum (v.l.). | LK NÖ/Erich Marschik

„Früher haben wir uns gefreut, wenn Blumenkästen mit Pelargonien aufgestellt wurden. Heutzutage lassen sich Gemeinden immer mehr einfallen, um Plätze oder Häuser so zu gestalten, dass man Lust zum Verweilen hat. Traditionelles wird dabei gerne mit modernen Pflanzen kombiniert und so wird auch die Jugend mit ins Boot geholt“, so Josef Pleil, der als vormaliger Vizepräsident der Landwirtschaftskammer Niederösterreich die Initiative „Blühendes Niederösterreich“ begleitet hat.

„Schöne Gemeinden tragen zur Lebensqualität bei uns in Niederösterreich bei. Das braucht viele Freiwillige, die tagtäglich mehr für die Gemeinschaft tun, als sie eigentlich müssten. Ich danke allen für ihren Einsatz und die tollen Ideen, die für noch mehr Gemütlichkeit in unseren Gemeinden sorgen“, freute sich Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und gratulierte den diesjährigen Sieger-Gemeinden.