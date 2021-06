Sechs Wehren alarmiert: Zum Glück kein Großbrand .

Zahlreiche Feuerwehrmitglieder wurden am 10. Juni gegen 9.45 Uhr in die Galgenbergstraße in Zwettl zu einem Brand in einem Wohnhaus beordert. Zum Glück handelte es sich um einen kleinen Brandherd. Die Hausbewohnerin wurde zur Untersuchung ins Landesklinikum Zwettl gebracht.