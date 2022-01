Selbsthilfegruppe-Gründerin: „Machen Job, den niemand gewollt hat“

Monika Lindner ist gerade dabei, eine Selbsthilfegruppe für Angehörige und Zugehörige von Demenzerkrankten zu gründen: „Vergiss DICH nicht“.

Die 71-Jährige arbeitet im Seniorenheim St. Martin, dort waren coronabedingt Zusammentreffen mit Angehörigen von Demenzerkrankten immer schwieriger. Lindner weiß allerdings, wie wichtig das Aussprechen in der Gruppe ist. Ihre Mutter war dement: „Es wäre mir damals geholfen gewesen, wenn ich den Wissensstand von heute gehabt hätte“, erklärt sie. „Das freie Sprechen im vertrauten Rahmen ist ganz etwas Wichtiges. Alles, was dort passiert, bleibt dort. Das wird dort versprochen.“

Ihr Ziel: „Ich möchte die Menschen ermutigen, Hilfe zu holen. Denn das ist keine Schande. Bei uns muss man immer noch tüchtig und stark sein“, findet sie, dass Demenz nach wie vor ein Tabu ist. Wie läuft ein Treffen ab? „In einer Blitzlichtrunde berichtet jeder, wie’s ihm geht. Wenn sich ein Thema herauskristallisiert, kann man zu diesem Stellung nehmen“, führt sie ein Beispiel an. „Es soll so sein, dass niemand belehrt wird, dass man selbst auf die Spur kommt und Lösungen findet.“ Man erhalte sowieso zu viele Zurufe von außen. Informationen etwa über Behördenwege werden ausgetauscht.

„Ich finde, sie sind Helden des Tages“

Angehörige von Demenzerkrankten sind großen Strapazen ausgesetzt, schildert Lindner. Ungesehene Kräfte sind sie: „Sie machen einen Job, den niemand gewollt hat. Ich finde, sie sind Helden des Tages“, betont Lindner. „Sie haben keine Supervision, wie sie vielleicht Pfleger haben können. Und es gibt relativ wenig Hilfestellung. Die, die möglich ist, die wollen wir vernetzen.“ Jetzt spitze sich die Situation zu, weil die Corona-Pandemie die Kontaktmöglichkeiten eingeschränkt habe.

Die Tagesbetreuung in Pflegeeinrichtungen, die eine stundenweise Betreuung von Demenzerkrankten ermöglicht, fiel zum Beispiel weg. Lindner hat zudem in ihrer Arbeit beobachtet, dass Demenzerkrankte viel schwerer mit einer Maskenpflicht umgehen können. „Je stärker die Demenz greift, desto mehr reagieren sie auf die Gefühle. Sie stellen die Kommunikation über Gefühle her. Aber wenn der Mund verdeckt ist, wissen sie zum Beispiel nicht, ob man freundlich ist“, schildert sie.

Bei manchen seien sogar Erinnerungen an die Gasmasken aus dem Krieg an die Oberfläche gekommen. „Sie konnten überhaupt nicht einordnen, warum alle mit Maske herumrennen.“

Lindner, die sich stets weiterbildet, schöpft aus ihrem Wissen als Sonder- und Heilpädagogin, sensorische Aktivierungstrainerin und Montessorin-Geragogin. Eines hätte sie gern bei der Betreuung ihrer Mutter gewusst: „Die Wahrheit, die Realität, in der Demenzerkrankte leben, anzuerkennen“, sagt sie. „Meine Mutter wollte immer zu ihrer Mutter fahren. Ich habe ihr tausend Mal erklärt, dass das nicht geht, weil sie gestorben ist. Mein Mann hat intuitiv das Richtige gemacht. Er hat gesagt: Komm, wir fahren. Und dann war ihre Mutter einfach nicht zu Hause.“

Die Treffen sind jeden zweiten Freitag im Monat, 18.30 bis 20 Uhr, im Pfarrheim.

