Selbsthilfegruppe: Vergiss dich nicht

Die Krankheit führt zu Verhaltensänderungen, beeinträchtigt die Selbstständigkeit der Betroffenen und stellt das Umfeld vor große Herausforderungen. Mit der Selbsthilfegruppe wird den An- und Zugehörigen von Demenzerkrankten die Möglichkeit geboten, sich in einer vertrauensvollen Atmosphäre untereinander auszutauschen, zu stärken und im Miteinander neue Lösungswege im Umgang mit der Krankheit zu entdecken. Eine Leihbibliothek, praxisorientierte Informationen und Vorträge von geladenen Experten zum Thema Demenz runden das Angebot ab.

Treffen finden jeden zweiten Freitag im Monat (ab 11. Februar) in Zwettl, Schulgasse 6/2. Stock statt (18.30- 20 Uhr). Die Teilnahme ist kostenlos. Kontakt: Monika Lindner, Auskunft via Mail an chilamon@aon.at

