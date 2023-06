Rheumakranke erhielt in nur einer OP gleich zwei Hüftimplantate

Für die heute 62-jährige Rappottensteinerin Martha Fuchs beginnt gerade wieder ein neues Leben. Fünf Monate nach ihrer beidseitigen Hüft-Erneuerung in einer einzigen Operation durch Manfred Weissinger im Landesklinikum Zwettl steht sie frohen Mutes im Warteraum der Privatordination des Chirurgen. „Ich konnte kaum mehr gehen, nur noch wenige Schritte im Haus mit Hilfe meiner Tochter oder meines Mannes“, erzählt sie. Jetzt geht sie wieder allein.

Richtig starke Medikamente musste sie jahrelang nehmen, um die Schmerzen überhaupt ertragen zu können. Was war passiert? „Ich war bis zu meinem 53. Lebensjahr pumperlgesund“, erzählt Fuchs, die als Pflegeassistentin im Krankenhaus Zwettl tätig war und nun in Pension ist. „Ich war sportlich und konnte meine kleinen Wehwehchen mit Tees und Kräutern heilen.“ Dann bekam sie Rheuma – woher, weiß man nicht. Sie leidet unter Rheumaschüben und Polyarthritis, besonders schmerzen ihre Hände und die Hüften. Die Hüftknochen sind in den Jahren seit ihrer Erkrankung zerbrochen, was ihr schier unerträgliche Schmerzen verursacht hat.

Professor Manfred Weissinger hat ihr Mut gemacht. Beim Gespräch mit der NÖN herrscht ein Kommen und Gehen der Patienten, er nimmt sich trotzdem viel Zeit, um die Notwendigkeit dieser aufwendigen Operation, die rund sechs Stunden lang gedauert hat, zu erklären. „Durch das Schicksal der rheumatischen Erkrankung sind bei Martha Fuchs beide Hüftköpfe in das Becken durchgebrochen. Deshalb haben wir diese Spezialimplantate gebraucht.“ – „Es hat bei jedem Schritt furchtbar laut in den Hüften gekracht und geschmerzt“, erzählt Fuchs. Das Brechen der Knochen ist eine Folge der Krankheit, die Osteoporose und somit den Verlust der Knochenmasse fördert.

Wenig üblich: In einer OP zwei Hüftgelenke ersetzt

Durch die Beidseitigkeit des schweren Leidens ersetzte Manfred Weissinger in einer Operation gleich beide Hüften durch je ein Kunstgelenk. Dabei hat er den Eingriff von vorne an den Hüften durchgeführt, nach der „Knopflochmethode“. Weissinger erklärt den Vorteil dieser Methode: „Diese Operationsmethode ist minimalinvasiv, das heißt, es werden weder Sehnen noch Muskeln dabei durchgeschnitten.“ Das sei besonders wichtig, weil es den Vorteil hat, dass die Muskulatur nicht auch noch durch den Schnitt geschwächt wird. „Das ist wichtig für ein schönes Gangbild ohne Hinken, weil eine funktionierende Muskulatur für das Gleichgewicht des Beckens sorgt“, so Weissinger. „Bei Frau Fuchs kam es durch Immobilität vor der Operation durch ihre Rheumaerkrankung schon bereits zu Muskelschwund. Hätte man eine andere OP-Methode angewandt, wäre die Rehabilitationszeit noch viel länger gewesen.“ Martha Fuchs hätte mit nur einem neuen Hüftgelenk kaum wieder gehen gelernt, weil sie ja die zweite kaputte Hüfte ohnehin kaum belasten konnte. „Nach der Operation hatte ich zwar Wundschmerz, aber die argen Schmerzen in den Hüften waren sofort weg“, freut sich Martha Fuchs. „Es ist wie ein kleines Wunder, auf einmal hat man keine Schmerzen mehr.“ Die OP war rund um Weihnachten.

Drei Wochen Rehabilitation und Durchhaltevermögen

Trotzdem war es mit zwei neuen Hüften wieder richtig schwer für Martha Fuchs, eigenständig Schritte zu machen. „Ich wurde so gut durch Professor Weissinger im Krankenhaus betreut und das ganze Team war sehr fürsorglich zu mir. Das Team der Physikalischen Abteilung hat mir während meines zehntägigen Aufenthalts immer Mut gemacht, nicht aufzugeben.“ Drei Wochen war sie dann im April in einem Rehabilitationszentrum, zu Hause hatte sie die Familie als Unterstützung und eine Physiotherapie – und viel eigenen Willen natürlich. „Es ist auch nicht wichtig zu wissen, warum ich Rheuma bekommen habe, es ist wichtig, zu lernen, mit dieser Krankheit zu leben“, so Fuchs. „Die Medizin kann helfen und wieder Lebensfreude schenken.“

Lernen, mit der Krankheit Rheuma zu leben

Diese bei ihr eingesetzten Spezialimplantate aus einem Titaniumschaft, der eigenständig mit dem Oberschenkelknochen verwächst, und Spezialkeramik im Gelenk haben nahezu keinen Abrieb und eine Lebensdauer von 20 Jahren. Also wird sie lange zufrieden sein können. Aber mit ihrem Rheuma, das Schmerzen im restlichen Körper verursacht, wird sie leben müssen. „Ich hatte bei meinem Rehaaufenthalt auch eine Rheumatherapie und habe dort auch gelernt, mit Schmerzen umzugehen“, so Fuchs. „Sie haben mir dort das Bürsten der Hände bei Schmerzen gezeigt – und das löst einen anderen Reiz im Gehirn gegen den Schmerz aus“, weiß sie heute.

Das Bürsten würde den Memoryeffekt an Schmerzen im Gehirn überlagern. Je öfter ich das mache, umso mehr hilft es mir. Da sieht man auch, wie man sich selbst beeinflussen kann. Natürlich hilft sie sich auch mit wirksamen Hausmitteln. „Ich mach auch Eisenkraut-Auflagen auf meinen schmerzenden Händen.“

„Ich habe Freude mit der Medizin“

Manfred Weissinger hat viel Freude, den Patienten wieder zu mehr Lebensqualität durch seine Arbeit als Arzt verhelfen zu können. An zwei Tagen pro Woche operiert er im Landesklinikum Zwettl, auf seiner To-do-Liste stehen Eingriffe an Hüften und Bandscheibenschäden von der Halswirbelsäule und abwärts. „Ich stecke meine Energie in die Medizin.“