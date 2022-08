s‘Oliver erweitert: Geschäftslokale werden zusammengelegt

Werbung

Der C&A Kidsstore in der Andre-Freyskorn-Straße schließt am 27. August für immer seine Pforten. „C&A will in Zukunft nur noch große Stores betreiben“, begründet Lena Stadlmann vom Store in Zwettl die Schließung.

Kindermode ist weiterhin in Zwettl erhältlich. Nadja und Stefan Ruzicka, Inhaber des benachbarten s’Oliver-Stores, erweitern ihr Geschäft um das Geschäftslokal des C&A und das Sortiment um Kindermode und werden ab 2. September zu „Freyskorn Family Fashion“.

Für den Durchbruch in das 140 Quadratmeter große Geschäftslokal des C&A und die Renovierungsarbeiten bis zur Eröffnung bleibt nur eine Woche Zeit. „Wir werden einige Wände zusätzlich schaffen, Kabinen wegnehmen, ausmalen und den Boden erneuern“, zeigt sich Nadja Ruzicka zuversichtlich, alles sei gut geplant. Zudem werde eine Kinderspielecke eingerichtet. „Das ist mir besonders wichtig“, so Nadja Ruzicka.

Eine Mitarbeiterin von C&A wird das Ehepaar Ruzicka übernehmen. „Sie arbeitet seit 25 Jahren ausschließlich im Bereich der Kindermode und ist sehr wertvoll für uns, weil sie sehr viel Erfahrung in diesem Bereich hat“, so Nadja Ruzicka.

Im neuen Store wird es Damen- und Herrenmode und Kinderbekleidung geben. Im Angebot wird es dann auch „preborn“ geben, das ist Babygröße 40 für Frühgeborene. „Da hier in Zwettl die einzige Geburtenstation im Waldviertel ist, wird diese Größe oft angefragt“, freut sich das Ehepaar Ruzicka auf das neue Sortiment.

Keine Nachrichten aus Zwettl mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.