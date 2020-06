Sie sind bunt, können fliegen und sollen Kinder vor dem Coronavirus schützen: Die „CCP-Heroes“ sind Superhelden im Comicstil und machen kindgerecht auf die aktuellen Hygienemaßnahmen aufmerksam. Gestaltet hat die fünf Helden der 26-jährige Zwettler Philipp Steinbauer, der als Arzt auf einer Kinderintensivstation in Wien arbeitet.

„Bei einer Visite vor einigen Wochen meinte meine Chefin, dass Illustrationen im Spital gut wären, die auf die Hygienemaßnahmen hinweisen würden“, erklärt Steinbauer. So kam dem Zwettler die Idee mit den fünf Helden: Captain Soapy Hands wäscht sich regelmäßig die Hände, Mister Sneeze niest in die Armbeuge, Do Not Touch Tina greift sich nicht ins Gesicht, Flying Mask up Mona trägt einen Mund-Nasen-Schutz und der Hero of the Distance hält Abstand.

Helden daheim am Computer gestaltet

Zuhause setzte sich Steinbauer an den Computer. Mit dem Programm „Adobe Illustrate“ zeichnete er in wenigen Tagen die Helden und schickte sie an die Leiterin des Comprehensive Center of Pediatrics (CCP) der Medizinischen Universität Wien, Angelika Berger. „Sie war auf Anhieb begeistert“, sagt Steinbauer.

Seine gestalterischen Fähigkeiten brachte er sich bereits im Schulalter am Zwettler Gymnasium selbst bei. Später, während seines Medizinstudiums, arbeitete er immer wieder mit Berger zusammen. „Sie war immer ein Fan meiner selbst gestalteten Abbildungen in den wissenschaftlichen Publikationen. So ergab sich das“, erklärt der 26-Jährige.

Die Rückmeldungen auf die fünf Corona-Superhelden sei „ein Wahnsinn“ gewesen, freut sich der junge Zwettler: „Mittlerweile hängen sie in vielen Krankenhäusern.“ Pro Superheld wurden 100 Plakate gedruckt. Darüber hinaus bietet die CCP-Homepage die Helden einzeln und als Gruppe zum Download an.

Ein Erfolgsrezept sei das farbenfrohe Aussehen der fünf Helden: „Auf Info-Plakaten zum Thema Coronavirus steht oft nur Text. Das ist gerade für Kinder uninteressant“, erklärt er. Für die Zukunft möchte Steinbauer in Zusammenarbeit mit Kindergärten die Plakate wissenschaftlich untersuchen: „Ich möchte sehen, wie sich die Hygienemaßnahmen der Kinder, die das Plakat kennen, verändert haben.“

Geschichte der Helden wird weitergesponnen

Um Kinder mit geistigen Störungen, etwa Autismus, für einen Corona-Abstrich vorzubereiten, arbeitet Steinbauer aktuell mit Psychologen und Pädagogen an einem Programm. So soll eine kleine Bildergeschichte mit den „CCP-Heroes“ den Kindern die Angst nehmen. Wissen über Corona soll mit leichten Aufgaben spielerisch vermittelt werden. Als Bestätigung bekommen die Kinder dann „Superhelden-Stempel“, die sie sammeln.

Auf die Frage, warum sich der junge Zwettler im weiten Feld der Medizin ausgerechnet für die Neonatologie entschieden habe, sagt Steinbauer: „Es ist eine unheimlich spannende Welt. Dort gibt es so viele Möglichkeiten, zu helfen. Man sieht in wenigen Jahren bei den Kindern, was man bewirkt hat.“